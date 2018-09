Eviel Pérez Magaña descarta fiscalización de la Sedesol

Eviel Pérez Magaña, secretario de Desarrollo Social (Sedesol), aseguró que no fiscalizará los actos de corrupción de más de500 funcionarios detectados en programas como Prospera y en los convenios otorgados a las universidades públicas, porque es una tarea de la AuditoríaSuperior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR).

“Ha habido casos de corrupción y ha habido denuncias penales en (…) temascomo el de Prospera, los temas ya mencionadosaquí, de los que llaman Estafa Maestra”, comentó durante su comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados.

La ASF, la SFP y la PGR están investigando cada uno de esos casos de corrupción registrados con recursos para los programas sociales, dijo el funcionario, quien fue increpado por diputados del PRD, PVEM, PT, Morena y PAN sobre los desvíos de recursos durante el periodo de Rosario Robles.

“Hay gente muy capaz y que detesta la corrupción y que han dado muchos años de su vida para poder consolidar programas como los que usted menciona”, agregó el responsable de la agenda social del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Mi labor de secretario no es la de fiscalizar, he colaborado con las autoridades competentes entregando toda la información que se me ha requerido y que obra en los archivos de la Sedesol, para que sean las propias autoridades fiscalizadoras determinen a quienes hoy están siendo señalados por alguna regularidad”, expresó.

Según Pérez Magaña hay más de 493 funcionarios con denuncias penales, “pero no quisiera yo atreverme a dar el dato exacto porque no lo tengo, pero sí rebasan más de 500 funcionarios que están en proceso de investigación, tanto por la Auditoría Superior, como casos que están en la PGR”.

Todos los casos mencionados están en proceso de investigación y en este momento no se determina la culpabilidad de ningún funcionario, agregó el titular de la Sedesol.