José Narro confirma que va por la presidencia del PRI

José Narro lo hizo oficial y anunció que deja la UNAM para participar en el proceso de elección a la dirigencia nacional del PRI.

Primeramente en una carta, el exsecretario de Salud indicó que da por terminada su relación académica con la Universidad Nacional Autónoma de México tras cuatro décadas, “la más maravillosa etapa de mi vida profesional, de cerrar la que más orgullo me ha proporcionado”.

“No digo renunciar, porque a la universidad no se renuncia; no digo salir, porque como lo he señalado en numerosas oportunidades, cuesta mucho trabajo entrar a la UNAM, pero resulta imposible salir de ella. Lo hago por muchas razones que doy a conocer”, refirió.

Posteriormente en un video posteado en Twitter, abundó sobre su decisión: “Creo en la política, creo profundamente que es a través de la política que se puede contribuir a mejor nuestro país, a resolver muchos de los problemas que ancestralmente y en la actualidad nos aquejan”.

“Durante los últimos días, últimas semanas, se han acercado a mí personas y grupos para hacerme una consideración, el que pueda valorar la posibilidad de participar en el proceso de selección de la dirigencia de mi partido, el Revolucionario Institucional”, abundó.

He tomado la decisión de retirarme de la vida académica de la @UNAM_MX a la que he servido durante cuatro décadas, para participar en el proceso de elección de la dirigencia nacional de mi partido, el @PRI_Nacional. pic.twitter.com/iLYYVGJLdx — José Narro Robles (@JoseNarroR) 1 de marzo de 2019

Subrayó que deja la vida académica de la UNAM para no afectar, “para estar en completa libertad para actuar y pensar”.

“Lo hago movido por una convicción, todos tenemos la responsabilidad de ayudar a consolidar las instituciones políticas del país y los partidos políticos, y el Partido Revolucionario Institucional es una de esas instituciones. Tenemos que ayudar y contribuir a la superación de nuestros problemas, tenemos que ayudar con el apego a valores éticos y principios fundamentales, valores y principios éticos y laicos que pueden aplicarse en la vida política, que tienen que servir para hacer más grande a nuestra nación”, concluyó.