Excesiva y antidemocrática, la decisión del Tribunal sobre Félix Salgado y Raúl Morón: AMLO

Al considerar como una provocación el fallo del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que dejó fuera del proceso a los candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al pueblo a no caer en provocaciones y aceptar el veredicto.

"Considero un exceso lo que aprobaron los magistrados del TEPJF es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana", expresó el mandatario durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La tarde de ayer, por mayoría de votos, los siete magistrados electorales la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

En sesión pública, seis de los siete magistrados coincidieron en negarle el registro a Félix Salgado Macedonio al considerar que la omisión del informe de ingresos y gastos de precampaña representa una ilegalidad en el proceso electoral, además de que señalaron que la falta de fiscalización por parte del senador con licencia, demostró la existencia de dolo.

Sin embargo, advirtió que ese fallo, que calificó como arbitrario, conlleva un componente adicional, "es un acto de provocación".

"Lo que quieren es subvertir el orden, legal, la paz, la tranquilidad; entonces no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia", pidió.

En un comunicado, Morena afirmó que respetará la decisión, pero la calificó de injusta. Adelantó que, a la brevedad, se reunirán las instancias del partido para determinar los pasos a seguir de la ruta en las campañas de ambas entidades.

López Obrador acusó a los consejeros del INE y a los magistrados de conspirar contra la democracia y aseguró que deben ser un ejemplo de sensatez así como de responsabilidad, por lo que llamó a evitar confrontaciones.

"Nada de confrontaciones. Que no se dé motivo a ningún acto de violencia, la lucha por la democracia sigue y no vamos nosotros arrear bandera. Es fundamental que sea el pueblo el que decida", dijo.

López Obrador rechazó la idea de que se decida arriba lo que corresponde al pueblo, pues a los mexicanos no les gusta, sean del partido que sea, que los descalifiquen antes de una contienda y más cuando no existen elementos-

"No es posible, no tiene justificación alguna, que, por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña por 14 mil pesos, que corresponde al precandidato de Michoacán, y de 19 mil pesos, que se atribuyen al candidato de Guerrero, se les cancele su derecho a participar; eso no tiene ninguna justificación, se me hace excesivo, pero además antidemocrático".

Aseguró que la democracia es respetar la voluntad del pueblo y en este caso se descalificó y se afectó a los ciudadanos, pues se les quitó el derecho a elegir.