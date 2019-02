[Exclusiva] Estoy en la terna a la Corte por mi trayectoria: Yasmín Esquivel

“Yo tengo 35 años en el Poder Judicial. Conocí al ingeniero Rioboó hace siete años apenas. Cuando lo conocí yo ya tenía una vida profesional consolidada. Ya había sido magistrada federal, magistrada local, ya había sido presidenta de la Asociación de Tribunales Administrativos. El ingeniero no ha participado en ninguna de las posiciones que yo he ocupado. De ahí que el tema de conflicto de interés, evidentemente no exista. Primero porque él no participa en el nombramiento de ministros. Por otro lado, si él tuviera algún asunto en la Corte, me debo de excusar, porque la ley así nos obliga”, afirma.

Dice no ser amiga del presidente Andrés Manuel López Obrador: “He platicado si acaso un par de veces con él”, y rechaza que su relación personal con el ingeniero José María Rioboó, un asesor en materia de infraestructura de la Presidencia de la República, le garantice ganar en esta postulación a la Corte.

Tres son las prioridades en materia de impartición de justicia en el país que detecta la doctora Yasmín Esquivel, candidata a ministro de la Suprema Corte: total autonomía del Poder Judicial; cercanía de los jueces a las partes sobre las que va a juzgar; y absoluta transparencia del trabajo técnico y administrativo de jueces, magistrados y ministros.

La doctora en Derecho con más de 30 años de experiencia en el servicio púbico se autodefine como respetuosa de la Constitución, pero con una tendencia a aplicar la ley en el más amplio sentido de protección de los derechos humanos.

“Yo estaría por el derecho de las personas a tener derecho. En temas como el de la marihuana, en temas como el de la personalidad o sus preferencias sexuales. Creo que el ser humano tiene derecho a decidir y puede hacerlo en función de sus propias convicciones, siempre dentro del marco de la ley. Por ahí está la ruta que creo que debo seguir”.

Sobre el primer y para ella más importante tema que es el de la autonomía del Poder Judicial, afirma que lo que se espera de éste es que sea una pieza de equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Relata que como presidenta de la Asociación de Tribunales de Justicia Administrativa fue testigo de casos lamentables de gobernadores que solicitaban la destitución y cambios de los magistrados en materia administrativa. “Lo vimos a nivel local, se puede dar a nivel federal, pero no debemos permitirlo, a riesgo de perder el equilibrio de poderes”.

La también magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa asegura que, de ser elegida para del puesto de ministra, trabajaría por esa independencia judicial porque carece de conflicto de intereses que la aten a otros Poderes de la Unión.

Otro asunto sobre el que parecería haber tensión entre Poderes es el de los sueldos de los ministros, acotados por el presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.

“Si el sueldo es mucho o poco depende de quién lo vea, pero eso no tiene qué ver con el tema de la eficiencia. Si la Cámara de Diputados aprueba un presupuesto, magistrados y ministros se tienen que ajustar, porque aquello tiene fuerza legal. No pueden violar la ley quienes están obligados a acatarla”.

Le parece una buena señal que el pleno de los ministros y el Consejo de la Judicatura hayan determinado bajarse un 25% de los salarios respecto de lo que ganaban en 2018. “Yo estoy dispuesta a ganar 108 mil pesos si así lo establece la ley”.

Reorganizar la justicia en el país

En materia de impartición de justicia, Esquivel Mossa asegura que la gente requiere que el juez, el magistrado o el ministro que va a resolver sus casos sean gentes accesibles. Le parece importante que el juez conozca a las partes a las que les va a dar o no la razón. Asimismo, además de la cercanía de los jueces, urge se transparenten los procesos y evitar que se oculte información.

Sobre el nuevo Sistema Penal Acusatorio, a medio aplicar en el país, considera que es bueno, pero que tiene problemas de implementación que es necesario estudiar para saber si todo radica, como parece, en la capacitación de funcionarios. “Los procesos están siendo lentos. Y una justicia lenta no es justicia”.

Al nuevo sistema se le ha denominado puerta giratoria, porque son pocos los delitos privativos de libertad. Se pretende ampliar el catálogo de delitos de conformidad al artículo 19 de la Constitución, de acuerdo a un estudio que hagan diputados y senadores. Se incluirían delitos sensibles para la sociedad como el robo a casahabitación, de hidrocarburos y los de orden electoral, entre otros.

“A mi me parece que la prisión preventiva oficiosa debe respetar en todo momento los derechos humanos. Sería lamentable que personas inocentes pudieran ser privadas de su libertad. Como también es grave que personas responsables de delitos continúen en la impunidad. ¿Un camino allanado? La doctora Esquivel se dice privilegiada y orgullosa de estar en la terna para sustituir en la Corte a la ministra Margarita Luna Ramos. Reconoce el gran nivel de sus pares en la misma, las doctoras Celia Maya y Loretta Ortiz.

El Senado ha de resolver este proceso a mediados del mes de marzo próximo.