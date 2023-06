Exhibe AMLO a Francisco Céspedes en mañanera luego de desearle la muerte

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un video del cantante cubano Francisco Céspedes donde le deseaba la muerte por haber invitado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a la celebración del Día de la Independencia en México y le reprochó su relación con el mandatario cubano, quien es criticado por mantener un regimen autoritario en la Isla.

“Me deseó que me fuera mal (…). Yo lo que quiero decir es que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte. Y les pido a todos que se respete su punto de vista aún cuando sea extremo”, dijo el presidente López Obrador.

El mandatario federal agregó que no es partidario de la "Ley del Talión", “entre otras cosas porque si es ojo por ojo y diente por diente, nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos”.

Luego de esto, López Obrador exhibió en la pantalla del Salón Tesorería de Palacio Nacional el video donde se ve al cantante cubano nacionalizado mexicano hablar de él y decir:

“Me cae muy mal, ojalá y se muera porque invitó a un -dictador cubano como Díaz-Canel- a la ceremonia del 15 de septiembre del año pasado", se esucha decir a Céspedes.

Al concluir el video, el presidente ordenó poner la canción “Nunca he creído que alguien me odia” de Silvio Rodríguez, con la que dio fin a su conferencia mañanera.

Tras la difusión de los dichos de Céspedes, Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa de López Obrador, salió en su defensa y arremetió en contra del cantante en su cuenta de Twitter:

“México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”.

No obstante, el regimen que encabeza Díaz-Canel ha sido criticado por violar los derechos humanos de los ciudadanos. Durante el mes de junio de 2021 se registraron grandes protestas en contra del Gobierno de Díaz-Canel, hecho que no había ocurrdio en 62 años de regimen castrista en la Isla, pero dichas protestas fueron reprimidas.

El mandatario cubano ordenó detener tras las manifestaciones a los artistas impulsores de las protestas contra su régimen, como Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo y Esteban Rodríguez. Además, ha enviado a la cárcel a oposotres políticos y hasta youtubers, así como a periodistas y activistas para evitar manifestaciones en su contra.