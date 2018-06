Exige Anaya a EPN que no intervenga en el Proceso Electoral

Guadalajara, Jalisco.-El candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés exigió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto que se mantenga ajeno al Proceso Electoral y le advirtió que no se dejará intimidar.





“Desde aquí le digo al presidente Peña Nieto que le exijo que se mantenga ajeno al Proceso Electoral, que respete la voluntad de los ciudadanos y que a mí no me va a doblar ni me va a intimidar; vamos a ganar esta elección”, señaló el candidato albiazul.





También afirmó que no se doblará ante amenazas ni intimidaciones, al acusar nuevamente que desde el poder Ejecutivo se orquesta un plan para dañar su candidatura, e incluso señaló que la noche de este jueves el auto en el que viajaba, luego de dejarlo en su domicilio, fue atacado, rompiéndole el cristal trasero.





“Está muy claro que al gobierno le molestó mucho lo que dije yo en la Ibero, donde por cierto el candidato oficial y López Obrador no quisieron presentarse. Es increíble que pretendan gobernar el país quienes tienen miedo de hablar con los jóvenes.





Ahí, contesté con enorme claridad que sí considero que Enrique Peña Nieto ha cometido actos de corrupción y también, ahí dije con toda claridad que, yo si haré como presidente de la República lo que me corresponde para llevarlo ante la justicia, y en caso de haber cometido actos de corrupción y confirmarse, que pague las consecuencias como lo haría cualquier otro ciudadano.





Y la represalia no se hizo esperar, inician estos ataques, nuevamente en historias de mentiras, de calumnias. Pero desde aquí les decimos con enorme claridad, con firmeza y con determinación: no nos van a detener, no nos van a doblar, vamos a seguir adelante, vamos a ganar la elección del 1 de julio y vamos a lograr el cambio profundo que nuestro país necesita.





En conferencia de prensa conjunta con los dirigentes de los tres partidos que integran la coalición de Por México al Frente, y de los dos candidatos a la gubernatura del estado, Miguel Ángel Martínez del PAN y Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, Anaya afirmó que “no es un hecho aislado que estos ataques de mentiras y calumnias iniciaron hace ya varios meses, con la misma historia y con las mismas mentiras”, y recordó que “ya un tribunal resolvió que la Procuraduría General de la República actuó de manera facciosa, justamente para dañarme Como candidato presidencial”.





Aunque no mostró pruebas de las acusaciones hacia el presidiente Enrique Peña, dijo que quienes conocen el sistema político mexicano “sabemos que la Procuraduría General de la República jamás actuaría de esa manera en contra de un candidato presidencial sin la instrucción directa y el aval del presidente de la República”, y por eso, “con toda claridad responsabilizó al presidente de la República Enrique Peña Nieto de estos ataques cobardes facciosos y mentirosos.









Durante su mensaje, Anaya agradeció la adhesión de Alberto Cárdenas, el primer gobernador panista que gobernó Jalisco, y que anteriormente había respaldado a Margarita Zavala.