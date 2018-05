Exige INE a la IP y candidatos evitar jugar al límite

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, exigió a los políticos y a los empresarios no jugar al límite con tal de ganar la elección, pues hacerlo pondrá en riesgo la paz social después de la elección.

“Existe la tentación y existirá la tentación de jugar al límite. Conforme avance el proceso electoral es natural que los ánimos se caldeen, eso no es malo per se. Lo malo es que si con esos ánimos caldeados la apuesta es jugar al límite con tal de ganar una elección. La cohesión del país, la paz pública, la convivencia democrática hacen que no valga la pena jugar al límite y romper las reglas”, dijo tras la firma del convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Córdova hizo este llamado en medio de la confrontación de un sector privado con Andrés Manuel López Obrador, y también después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajó el spot de Mexicanos Primero donde llaman a votar por el candidato que apoye la reforma educativa.

De la decisión del Tribunal de bajar el spot, el consejero presidente destacó que ya se marcaron las líneas de las reglas a seguir en lo que restan de las campañas.