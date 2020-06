Exigen comparecencia del titular de Pemex y Sener

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se cite a comparecer a la titular de Energía (SENER), Rocío Nahle García, y al Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero Oropeza, así como la exigencia a la Secretaria de la Función Publica (SFP), para que inicie una investigación por la probable comisión de tráfico de influencias.

El senador Julen Rementería del Puerto destacó que la solicitud por las acusaciones de presunto conflicto de interés y tráfico de influencias por contratos.

“El presidente ha pregonado que su administración es transparente y que ya se acabó́ la corrupción. Nosotros le decimos que no porque funcionarios como Manuel Bartlett, Ana Guevara, y recientemente Roció Nahle, siembran ante la opinión pública con sus propios hechos, que esta administración está corroída por la corrupción. Y lo peor es que el presidente lo sabe y no lo detiene” apuntó Rementería del Puerto.

El legislador de Acción Nacional e integrante de la Comisión Permanente, agregó que también los funcionarios de Sener y Pemex, tienen que explicar la totalidad de los contratos celebrados e informen del resultado de la investigación solicitada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los ex secretarios de Salud, Julio Frenk Mora, Salomón Chertorivski y José Narro Robles, deben ser llamados a cuentas por el Congreso de la Unión y la Fiscalía General de la República (FGR), demandó la diputada Dolores Padierna Luna (Morena).

Resulta indignante e inmoral que quienes representaron a un régimen de corrupción, privatizaciones, precios inflados, facturas falsas, sobreprecios de medicamentos y participaron en el desmantelamiento del sistema de salud pública, salgan ahora a acusar al actual gobierno federal de tener una mala estrategia ante la pandemia del Covid-19 y engañen a la opinión pública con calumnias de que ocultan datos.

Y advirtió: “Que no se confunda la libertad de expresión con falta de vergüenza que tienen estos tres funcionarios federales”.

Acusó que el sexenio anterior dejó una población crónicamente deteriorada en su salud, por lo que la mayor vulnerabilidad ante la pandemia del Covid-19 se asocia a factores de riesgo y enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad.

“Lamentablemente, los gobiernos anteriores no solo no implementaron medidas para contrarrestar este tipo de padecimientos sino que, al contrario, propiciaron al permitir que los intereses de las grandes corporaciones de comida chatarra estuviera por encima de la salud de los mexicanos”, señaló.

Sostuvo que los 3 ex secretarios de Salud defendieron abiertamente a las corporaciones transnacionales. Citó que en el sexenio del presidente Felipe Calderón, se introdujo un etiquetado que nadie entendía y se opuso a que la comida chatarra se prohibiera en las escuelas. “Es decir, no solo no curaron a la gente, sino que la enfermaron”.

Recordó que el doctor Hugo López-Gattel, dio a conocer recientemente que anualmente mueren entre 600 y 700 mil mexicanos y más de la mitad de esos decesos son ocasionados por la mala alimentación, por comer comida chatarra.

También aseveró que desde el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta el último año del de Enrique Peña Nieto, el presupuesto en materia de salud decreció, mientras las necesidades del ramo aumentaron. ”No hubo una estrategia de prevención, que ahora es la primera línea del Insabi: que la gente no se enferme”.

