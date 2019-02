Exigen en el Senado recursos para estancias infantiles

Más de cien mujeres se reunieron con el senador Ricardo Monreal Ávila para exigir recursos para las estancias infantiles en todo el país, a lo que el coordinador parlamentario respondió que la propuesta será atendida y planteada a la titular de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda.

“Es una propuesta que debe de atenderse, es una preocupación legítima, es una preocupación auténtica y nosotros, hoy que tenemos plenaria, vamos a planteársela a la secretaria de Bienestar; vamos a plantear una mesa de trabajo plural para que se busque una alternativa de solución’’.

Recordó que el presupuesto se redujo de 4 mil millones a 2 mil millones; son casi nueve mil estancias en el país, se atiende casi a 400 mil niños menores de cuatro años, y la idea es buscar solución, buscar una solución. Lo hacemos como amigables componedores, como interlocutores, nosotros no aprobamos el presupuesto, fue la Cámara de Diputados, dijo el senador.

Foto: Cuartoscuro

“Lo que ahora queremos es buscar una alternativa de solución, para que no se perjudique a los niños ni a este mecanismo de atención a los mismos’’.

Explicó que se integró una comisión para encontrar una solución, junto con el Secretario de Hacienda, que también estará en la plenaria.

Descarta presión política del PAN

Respecto a que el movimiento es orquestado por el PAN, Ricardo Monreal apuntó que rebasa en mucho la presencia de un partido político, “Incluso tengo una opinión positiva de la senadora Josefina Vázquez Mota, está ella interesada, me consta desde el primer día, en construir acuerdos, en construir consensos, en lograr la búsqueda mejor para el país, instrumentos más acabados, mejores’’.

“Tengo una buena opinión de ella como política y como senadora y no creo que las estancias infantiles deban de partidizarse, en eso estoy de acuerdo, pero yo veo a las mujeres, con las menos, las que he escuchado y con las que me he reunido de varios estados, que rebasa en mucho cualquier posición partidista’’.