Exigen la renuncia del ministro Luis María Aguilar por "nepotismo y corrupción"

La Asociación Civil “México Justo” exigió la renuncia del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, al considerar que él y su familia son parte del nepotismo y la corrupción que se vive en el Poder Judicial Mexicano.

Ante la investigación que ordenó el ministro para identificar relaciones o vínculos de índole familiar entre servidores públicos, la asociación que encabeza el exministro Genaro Góngora Pimentel, hizo referencia a las notas periodísticas que señalan que Ana Elena Aguilar Arrangoiz, trabaja en la SCJN.

Política Investigan posibles vínculos familiares en el Poder Judicial

“Labora al cobijo de la influencia de su padre para uno de sus subordinados, que es el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, con un sueldo de poco más de 34 mil pesos”, señala.

Por lo anterior, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de la “Asociación México Justo”, exigió la inmediata renuncia del Ministro Presidente, ya que no puede pretender engañar así al pueblo de México; que no tolera más corrupción e impunidad.

“En México no toleramos más simulaciones o engaños, es un hecho que el Ministro Presidente, abusó de su influencia y le dio trabajo a su hija, y vemos también el caso de Daniela Pardo Soto Reyes, Hija del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien labora en el poder judicial y seguramente de otros más que no han salido a la opinión pública y que esperemos pronto sean denunciados” advirtió Pérez Góngora.

Pide al ministro Aguilar renunciar o que lo destituyan, no hay de otra, no hacerlo sería una ofensa para el país, para miles de mexicanos que ya están cansados de tanta impunidad, ya no hay espacio para simulaciones o verdades a medias.

A través de un comunicado, la asociación pidió iniciar una investigación a fondo de este asunto al Senado de la República y a la Cámara de Diputados ya que según el artículo 110 de la Constitución “Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre otros.

Ello, cuando incurran en violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales y las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Pérez Góngora pidió a la Auditoría Superior de la Federación, llevar a cabo una revisión exhaustiva de los recursos públicos que manejan la Corte, ya que se manejan hasta el momento con mucha opacidad y recordemos dijo que es dinero de todos los mexicanos, por lo cual deben rendir cuentas”.