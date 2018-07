Exigen reestructuración: Priistas piden cuentas al partido por derrota

Ulises Ruiz Ortiz, líder de la corriente priista Democracia Interna, propone quitarle el poder del PRI al presidente Enrique Peña Nieto, quien determinó entregar las candidaturas a los ciudadanos, a los amigos y no a los militantes ni a los líderes del partido político.

“El poder no lo debe tener y nunca debió haber regresado a Los Pinos ese poder del presidente con el PRI”, manifestó el político priista, quien el domingo a la noche no acompañó a José Antonio Meade Kuribreña en su noche triste y donde hubo lágrimas. Pero ahora quiere una reconstrucción profunda del partido por su caída en las elecciones del 1 de julio de 2018, día en que se convirtió en tercera fuerza.

"Se impulsará una nueva reunión entre los afiliados para revertir los acuerdos de las dos últimas Asambleas Nacionales del PRI", comentó el exgobernador de Oaxaca.

“No es el fin del PRI, porque en la democracia se gana o se pierde”, señaló el político priista, un par de días después de conocer que el abanderado de la alianza del PRI, PVEM y Panal quedó en un tercer lejano lugar y Morena se consolidaba como la principal fuerza política.

CRITICAN EL LIDERAZGO

Democracia Interna advierte que el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete son los responsables de la debacle del PRI el 1 de julio de 2018, porque impusieron candidaturas para los hijos, amigos y funcionarios sin carrera.

Los militantes, comandados por el exgobernador de Oaxaca, manifiestan que en la selección de candidatos a gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales y otros cargos prevaleció la imposición, el amiguismo, el compadrazgo y los caprichos de una clase gobernante insensible y prepotente.

El PRI tiene toda la capacidad de levantarse: Diva Gastélum

La senadora del PRI, Diva Gastélum, señaló que se debe "asumir la victoria del señor López Obrador y empezar la reconstrucción en serio hacia el interior del partido. No queda de otra y ser un buen contrapeso político, porque ser blandengue no sirve…”.

La secretaria de la Segunda Comisión de la Permanente en entrevista sobre el resultado de las elecciones de este domingo dijo: “Tenemos claro que si votamos por las instituciones, luego no las podemos patear. Y hacia adentro del partido, seguramente nos vamos a arreglar. Nosotros tenemos capacidad”.

Consideró que el Revolucionario Institucional tiene toda la capacidad de levantarse. “Perdimos en el 2000, pero nos levantamos en el 2003. Perdimos en el 2006 pero volvimos en el 2009 y el 2012. Pudimos. Nos vamos a levantar”.

Señaló que no es un tema de resignación sino de inteligencia política. “Aceptamos lo que las instituciones hacen. No hay guerra por los resultados, porque el PRI no es así. El PRI construye, acepta las decisiones y lo aceptó en todo el país”.

Indicó que tienen que consolidarse "No vamos a cambiar nuestra plataforma, ni los ideales. Tenemos que hacer es escuchar a la gente, conocer lo que quiere y cómo cobra facturas la sociedad", dijo.