Exitosa la política migratoria mexicana, dice Marcelo Ebrard

"Exitosa" la política migratoria mexicana. Fruto de estrategia netamente nacional. Perfeccionamiento de servicios de inteligencia domésticos. Acción de la Guardia Nacional con estricto apego las leyes de este país. Resultados -disminuyó 58.7 el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Porcentaje cuyo 70 por ciento lo integran personas centroamericanas. Avance en la estrategia de desarrollo -inversión, empleo-en esa región. "La reunión del martes anterior en la Casa Blanca con prominentes políticos estadounidenses y una breve plática con el Presidente Donald Trump ocurrió en un clima totalmente diferente al que se vivió meses atrás cuando flotaba la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos que concurren al mercado norteamericano", describió ayer en el Palacio Nacional Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.

"México cumplió y cumple. Nada de Tercer País Seguro. Sería menester un Tratado; su firma. No hay tal; no existe... Ahora toca a Estados Unidos hacer su parte. En rigor debe hacer muchísimo. México plantea la urgencia de "congelar" el intenso tráfico/tránsito de miles y miles de armas que ingresan ilegalmente a nuestro país y nutren violencia. Ya es este un asunto de reciprocidad. Se antoja difícil -admitió Marcelo Ebrard. Sin embargo no me arredra el o los obstáculos. Voluntad y conocimiento están de mi parte", completó.

Aseguró el Canciller Ebrard ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador que en el reciente encuentro no se aludió cuestión alguna referida a aranceles. Tampoco se fijó plazo alguno. "Vivimos un escenario muy diferente" -resumió.

Respondió cuanta cuestión se le propuso. "Estamos muy al tanto de las investigaciones que autoridades de Estados Unidos -el FBI- realizan en torno al tiroteo ocurrido hace unas semanas en un centro comercial de la fronteriza ciudad de El Paso, Texas donde murieron ciudadanos mexicanos".

Muy orgulloso -complacido- el Presidente López Obrador elogió al Canciller Ebrard y a su equipo de expertos de Relaciones Exteriores. "La diplomacia mexicana vuelve a brillar en el mundo -juzgó. "Recupera -con trabajos tan brillantes como el realizado por Marcelo y los expertos internacionalistas su buena fama,. "

El Presidente planeaba irse pronto del salón Tesorería del Palacio Nacional."Voy Hidalgo", reveló. Abordó temas como la educación: "Nuestro problema es la cobertura", aseguró. Atribuyó a regimenes anteriores urdir una y mil maniobras encaminadas echar de la educación media superior y superior millones de jóvenes. "Los rechazaron. Idearon ex´ámenes de admisión. Para reprobarlos una y otra vez. Cumplían esos líderes nacionales instrucciones -o acuerdos- celebrados con gobiernos extranjeros.

"Negaron a varias generaciones de jóvenes el efecto de la escuela. ¡Ah! L escuela es un suerte de segundo hogar. Ahí se dialoga, se discute, se polemiza. Con los compañeros. Con los profesores.

"El Rector de la UNAM , Enrique Graue me mostró hace unos días estadísticas de la población estudiantil. Un 65 por ciento procede de familias de clase pobre, media baja y media. Otro porcentaje muestra que los hay de clse media-media, media alta y alta. Por ello me propongo desaparecer los exámenes de admisión. ¡Basta ya de rechazar aspirantes a la educación laica, gratuita y de calidad.

Y criticó a legisladores que se oponen a que se estime delito grave el fraude cometido a través del uso de facturas falsas. "Vaya moral la de esas personas", desdeñó. "Ponerse del lado de quienes evaden obligaciones con el fisco. Sé de épocas en que la Cámara de Diputados semejaba un tianguis. Escenario de trafiques.

"Vivillos, influyentes, farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros corruptos...Se les llenaba la boca cuando se denominaban: "Servidor público..De risa.

Y se marchó al estado de Hidalgo.