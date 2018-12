Experredistas se suman a René Bejarano, aseguran ser 50 mil

El ex secretario de Acción Política del PRD, Alejandro Sánchez Camacho aseguró que 50 mil militantes de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD renunciaron de las filas del partido del Sol Azteca para unirse al Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), agrupación simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que dirige que dirige su ex secretario particular René Bejarano.



Sánchez Camacho, renunció a principios de noviembre pasado al PRD, y este domingo informó en conferencia de prensa que, los integrantes de IDN y que se unen al proyecto de Bejarano, lo hacen convencidos y sin presiones políticas.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

El también fundador del PRD y figura muy cercana a René Bejarano, reiteró que el PRD dejó atrás sus ideales de izquierda en beneficio de la sociedad, y anunció que en consecuencia renuncian cerca de 50 mil militantes del Sol Azteca en todo el país para unirse al MNE.

El profesor Sánchez Camacho asumió el liderazgo de IDN a la salida de René Bejarano del PRD, y con los años esta corriente que era una de las más importantes principalmente en la capital del país para el perredismo se fue debilitando ante el surgimiento de nuevas corrientes, sin embargo ahora con su adhesión al movimiento político de Bejarano, sostiene Sánchez Camacho que es multitudinario este apoyo.

Durante la conferencia de prensa el también ex legislador, aseguró que los perredistas que se van al MNE, están convencidos de apoyar al gobierno de López Obrador, porque “sigue los ideales de la izquierda en la beneficio de la sociedad sin distingos”.

Alejandro Sánchez Camacho aseguró que 50 mil militantes de la corriente IDN del PRD renunciaron de las filas del partido para unirse al Movimiento Nacional por la Esperanza

📷 Laura Lovera / @elsolde_mexico pic.twitter.com/9V2PwQXQQE — El Sol de México (@elsolde_mexico) 9 de diciembre de 2018

Asimismo, se manifestó en contra de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque, dijo, que están bloqueando “la iniciativa de bajar los altos salarios de la burocracia dorada y propuso compartir en redes #abajoelsalarioalosmagistrados”.

También, aprovechó para criticar al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, del que dijo que “está controlado por cinco gerencias”, y “los cinco jinetes del Apocalipsis, ya que sus integrantes sólo reciben órdenes de los que se sienten dueños del Partido de la Revolución Democrática¨.

Puedes leer: PRD revira y culpa a Zambrano de divulgar falsedades

Además, sostuvo que los miembros de IND no serán “cómplices de obstaculizar al nuevo gobierno, al aliarnos a la derecha como lo hace el PRD en el Senado, es un acto contra natura, porque se juntan con los grupos de oposición que están en contra de que se bajen los salarios de los Magistrados y de otros proyectos en beneficio de la sociedad democrática que hoy vivimos”.

Finalmente, consideró que la ratificación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ratificó la elección a gobernador en Puebla con la panista Martha Erika Alonso, muestra que los miembros de los órganos de justicia “tienen compromisos con el PRI y con el PAN y no han aprendido que hay un mandato popular que exigen dejar de obedecer a los grupos de poder”, concluyó.

A la conferencia de prensa asistieron ex integrantes del PRD, como Monserrat López, Evencio Chávez, Sergio Oviedo, Vicky Cendón y Nayelly Pedraza.