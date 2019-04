Expresa México sus condolencias a Sri Lanka por atentados

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó de manera enérgica los ataques contra iglesias y hoteles en las ciudades de Colombo, Negombo y Batticaloa, en Sri Lanka, agresiones que han dejado hasta el momento 207 muertos y al menos 500 heridos.

La embajada de México en India expresó su solidaridad con el pueblo y con el gobierno del país insular, y condenó el terrorismo en todas sus formas y expresiones.

The Embassy of Mexico in India, concurrent to Sri Lanka, immediately contacted the Mexican community in that country and remains attentive to the developments of the situation.

Emergency telephone number for nationals who may require assistance: +919717720003.#MexicoSriLanka — Mexico in India 🇲🇽 (@EmbaMexInd) 21 de abril de 2019

"México condena enérgicamente los ataques perpetrados en iglesias y hoteles en las ciudades de Colombo, Negombo y Batticaloa, #Srilanka. México expresa sus más profundas condolencias y su solidaridad al pueblo y al gobierno de Sri Lanka y condena el terrorismo en todas sus formas y expresiones", señaló la embajada mexicana en su cuenta @EmbaMexInd en Twitter.

En las últimas horas de este domingo, Sri Lanka registró una ola de ataques con explosivos contra iglesias, hoteles y zonas residenciales que causaron la muerte a al menos 207 personas y heridas a unas 500.