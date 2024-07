Extinción del Inai viola T-MEC, advierte Adrián Alcala

De aprobarse la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, (Inai), como busca Morena y sus aliados en San Lázaro, se violarían Acuerdos Internacionales y el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de protección de datos personales y transparencia, advirtió en entrevista con El Sol de México el Comisionado Presidente de ese Instituto, Adrián Alcalá Méndez.

“Tenemos tratados internacionales en donde el Estado mexicano forma parte y esas disposiciones forman parte como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Estado de derecho mexicano, entonces caeríamos en incumplimiento en donde el Estado se ha obligado a contar instancias independientes y autónomas que garanticen la protección de datos personales, acceso a la información y transparencia gubernamental”, dijo el comisionado presidente.

El lunes se hizo público el predictamen de la reforma constitucional que busca desaparecer los organismos autónomos constitucionales, entre ellos el Inai, el cual se discutirá en comisiones en agosto para que en septiembre lo discuta la nueva legislatura del Congreso de la Unión, donde se perfila que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada para aprobarla.

¿Qué opina del dictamen que busca extinguir el Inai e integrarlo a la Secretaría de la Función Pública?

No compartimos esta propuesta, primero porque lo que se está eliminado sería derechos o instituciones que garantizan derechos constitucionales y humanos que tienen los mexicanos de una protección de datos personales y un acceso a la información adecuada eficaz y eficiente. Nosotros no somos enemigos del poder público, somos parte del Estado mexicano.

¿A nivel internacional cómo afecta la desaparición del Inai?

Obviamente, tenemos tratados internacionales en donde el Estado mexicano forma parte y esas disposiciones forman parte, como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Estado de derecho mexicano. Entonces caeríamos en incumplimiento en donde el Estado se ha obligado a contar instancias independientes y autónomas que garanticen la protección de datos personales, acceso a la información y transparencia gubernamental.

México no vive en una isla, México vive en una comunidad mundial y forma parte diversas instancias que emiten normatividad y pues estaríamos incurriendo en algunos incumplimientos por ejemplo: el tratado 108 de Europa que regula el flujo transfronterizo de datos personales entre europeos y México, también pudiéramos incurrir en alguna falta en cuanto al T-MEC porque también se establecen ciertas obligaciones en estas dos materias y faltas a otros tratados internacionales que el Estado mexicano ha asumido y que ha adoptado y hay que cumplirlo.

¿La Función Pública puede garantizar la protección de datos personales?

En el dictamen no queda claro cuáles van a ser las instancias correspondientes que habrán de garantizar esos derechos. De lo que estamos hablando es precisamente de la autonomía que se necesita para garantizarlos. La Función Pública, considero muy respetuosamente, la naturaleza de esa instancia no le corresponde un tratamiento con el ciudadano. Su naturaleza está precisamente en corregir y prevenir las actuaciones que cometen o en los que incurre un servidor público, pero no tiene tratos con algún particular. Entonces las consecuencias sí son bastante adversas. Esperemos que en la nueva legislatura podamos encontrar este diálogo.

¿Cómo afectaría la desaparición del Instituto a los ciudadanos?

Imagínate que haces una solicitud a la Comisión Federal de Electricidad a través de la propia plataforma como se hace actualmente. Si te niegan la información, tú tendrías que ir ante a una instancia dependiente del titular de la Comisión Federal de Electricidad que revisaría si la negativa de información o la negativa de Protección de Datos Personales fue correcta o incorrecta hoy en día, nosotros no dependemos del titular de la Comisión Federal, pero en ese mismo ejemplo, la misma información se la pides a la Secretaría de Energía, ahí habría otra instancia diferente que sobre la misma información pudiera existir un pronunciamiento distinto, porque sería otra instancia y otras personas que estarían revisando esa respuesta. Hoy lo que hacemos es concentrar todo precisamente a través de la Institución, o sea, generaría confusiones el hecho de que se divulguen respuestas distintas.

¿Se preparan jurídicamente ante este dictamen?

Estamos analizando las vías jurídicas y las rutas jurídicas, de existir, las estamos analizando junto con nuestro director jurídico y todo el equipo jurídico, pero lo que pretendemos es no combatir esta situación como primera instancia, sino buscar un diálogo, buscar esta oportunidad de que los legisladores y los tomadores de decisión tanto en el Congreso de la Unión como en el Poder Ejecutivo, conozcan de primera instancia no solo de parte de los Comisionados, sino también de las personas que ejercen sus derechos y que a través del ejercicio de derechos transforman sus realidades y transformamos precisamente a México, porque a través de ejercicios colectivos se ha mejorado pavimentación, se ha mejorado alumbrado público, se ha mejorado el suministro de agua potable en comunidades de Oaxaca, etcétera. Que conozcan cuáles serían las implicaciones, pero abiertos, por supuesto a una modernización a partir de una autocrítica”.

El comisionado Adrián Alcalá dijo a este diario que como Instituto, seguirán insistiendo para concretar una mesa de trabajo con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien no ha respondido a la solicitud de reunión que solicitó el Inai desde el 10 de junio con el fin de conversar sobre los avances y retos en materia de transparencia en México.