Extradición de César Duarte no se fundamentó bien: AMLO

La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, de Estados Unidos a México, se realizó con irregularidades y eso le dio inmunidad.

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya solicitaron que se “hagan bien los trámites de extradición”.

“Me comentaba el secretario de Relaciones Exteriores que en el caso de la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua, no estaba bien fundamentada, ósea que cuando se presentó la solicitud, al parecer no se hizo adecuadamente de conformidad con lo que establece la norma y eso estaba ocasionando el que no se procediera”, dio a conocer.

Informó que en los próximos días el canciller de México, Marcelo Ebrard, detallara el avance de la solicitud, no sólo de Duarte, sino de otros funcionarios públicos con procesos pendientes.

Aunque en su momento, López Obrador comentó que se deben realizar con “profesionalismo y con apego a la verdad”.

Luego de cuestionar que en el caso del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se promovió su exoneración en el sexenio pasado, misma que denunció en su momento.

Sobre las denuncias contra el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, comentó que ya está en la Fiscalía General de la República y no es competencia del Ejecutivo Federal.