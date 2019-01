EZLN advierte que defenderán su territorio

El Comité Clandestino Revolucionario Indígena máximo órgano militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional refrendo su respaldo a las comunidades de esa organización y advierte que no permitirán ningún proyecto que destruya la vida de la humanidad y la muerte de la tierra, “porque detrás de todo esto están los intereses de los grandes capitalistas nacionales y trasnacionales”.

En un discurso llevado a todos los caracoles miembros del EZLN, los encapuchados señalan que “por más que intenten humillarnos con todas las fuerzas represivas, como es la guardia nacional, no descansaremos en defender nuestra madre tierra, porque en ella nacimos, porque en ella vivimos y en ella moriremos.

Explicaron que, a pesar de todos los ataques ideológicos, políticos, económicos y amenazas militares y paramilitares, aquí estamos desarrollando la autonomía por la vida de nuestros pueblos.

En un breve discurso el Subcomandante Moisés señala que “en estas tierras de hombres y mujeres rebeldes, deben saber que no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos, ni mucho menos traicionaremos la sangre, la vida y la muerte de nuestros compañeros caídos en nuestra lucha.

“Aquí en los pueblos zapatistas, gobernados por las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos rebeldes zapatistas, donde no caben las humillaciones, manipulaciones, engaños, ni mentiras, ni consultas disfrazadas.”

Y en un tono más agresivo subraya “aunque consulten a mil millones, no nos vamos a rendir. O, aunque le pidan permiso a su chingada madre, no nos van a doblegar. Podrán pasar mil millones de años, las zapatistas y los zapatistas aquí estaremos”.

