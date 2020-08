Falsa, absurda y mentira burda: así califica Anaya acusación de Emilio N

El excandidato presidencial y líder panista, Ricardo Anaya calificó de falsa la acusación que hizo Emilio N, exdirector de Pemex sobre una presunta entrega de más de 6 millones de pesos.

En un video subido a su cuenta de YouTube, Anaya dice que la denuncia le provoca "repudio" y "es tan burda que no resiste el más mínimo análisis".

Anaya señaló que no recibió dinero en la primera semana de agosto de 2014 en el estacionamiento de la Cámara de Diputados toda vez que dejó el cargo de diputado en marzo de ese año.

"El cargo que yo ocupaba en agosto de 2014 era el de Secretario General del PAN. Y tampoco era precandidato a gobernador, sino que me estaba preparando para asumir la presidencia nacional del PAN, lo cual sucedió el 30 de septiembre de ese año", asumió.

Anaya insistió que cuando era presidente del PAN presentó una denuncia contra Emilio N por el caso agronitrogenados y agregó que ofreció en su campaña presidencial procesar al exdirector de Pemex y a Enrique Peña Nieto.

Finalmente anunció que tomará acciones legales en contra de Emilio N por daño moral y que este tipo de ataques ya los "vivió" en 2018 durante el proceso electoral.

"Mañana a las 9 en punto de la mañana que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal, a fin de demandar por daño moral. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia".

¿Qué se dijo en contra de Anaya?

Emilio N, exdirector de Pemex, reveló que entregó más de 6 millones de pesos al el excandidato presidencial Ricardo Anaya por orden del excanciller Luis Videgaray

En su denuncia, el ex director de Pemex, afirma que en la primera semana de agosto de 2014 le entregó al entonces diputado Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, 6 millones 800 mil pesos para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro.

“Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”, señalan en la denuncia Emilio N.