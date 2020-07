Falta de acuerdos entre diputados retrasa elección de consejeros del INE

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) sigue sin acuerdos para impulsar los nombres de los consejeros que habrán de ser votados por el Pleno de la Asamblea federal.

Pese a que la sesión de Periodo Extraordinario de la Cámara de Diputados en la que se elegirán a los cuatro nuevos consejeros electorales del INE estaba programada para iniciar al mediodía, la Jucopo sigue sin llegar a un acuerdo para que el Pleno vote a los candidatos.

Ayer, al filo de la media noche y ante la falta de consensos, decidieron reunirse a las 8:30; sin embargo, el líder de los diputados de Morena y presidente de la Jucopo, Mario Delgado, no acudió a la reunión, debido a que se encontraba con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la presentación de la iniciativa del Ejecutivo federal para reformar el sistema de pensiones, en Palacio Nacional.

Política Jucopo sin nombres definidos para consejeros el INE

Posteriormente, los líderes de las fracciones de oposición se retiraron de la sala de Juntas de la Jucopo y se llamó a una nueva reunión las 12:00 horas de este miércoles, pero a pesar de ello no se han reunido los líderes de la cúpula parlamentaria para llegar a un acuerdo.

De acuerdo con fuentes allegadas a la Jucopo, el proceso de selección de consejeros electorales se está enturbiando, debido a que Morena insiste en que se impongan los nombres de sus candidatos favoritos: Carla Humphrey, colaboradora de Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda; Norma Irene de la Cruz, periodista y asesora del diputado Pablo Gómez; Rita Bell López Vences, consejera en el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca; Uuc-Kib Espadas Ancona, catedrático y ex fundador del PRD y, José Martín Fernando Faz Mora, consejero electoral para la Junta Local de San Luis Potosí.

En tanto la oposición se encuentra dividida, simpatizan con Humphrey, pero han caído en absurdos como vetar a los dos aspirantes guanajuatenses solo por su origen.

Como último recurso, de no haber acuerdo, se decidiría por insaculación la elección de consejeros, es decir, por sorteo; pero ello no convendría a Morena, pues correría el riesgo de no poder colocar al menos a un consejero electoral a fin a ellos en el INE.

En última instancia, si el Pleno Cameral no logra elegir a los cuatro consejeros, la elección correría a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hasta el momento se han registrado 386 diputados en el tablero de asistencias del Pleno y están en sus oficinas a la espera que sus jefes políticos den luz verde para iniciar la discusión y votación de candidatos consensuados.