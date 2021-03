Felipe Calderón felicita a mujeres por el #8M; le recuerdan que no es una celebración

El expresidente de México, Felipe Calderón, envió desde sus redes sociales "una sincera y respetuosa felicitación a todas las mujeres en este día" por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Sin decir más, el mandatario se ganó una serie de críticas en su publicación de Twitter pues le recordaron que no se trata de una celebración, sino de recordatorio por la lucha contra los feminicidios, la violencia de género y la ausencia de espacios de desarrollo de las mujeres.

La columnista y periodista Katia D'Artigues respondió a su comentario en forma de cuestión: "¿Felicitación?". "Hoy no es un día para felicitar a la mujer, si tienen una mujer en su vida no le den las gracias por existir, denle el lugar que merecen por ser personas y por sus capacidades", respondió otra usuaria.

Hoy NO es un día para felicitar a la mujer, si tienen una mujer en su vida no le den las gracias por existir, denle el lugar que merecen por ser personas y por sus capacidades. No las limiten, no las controlen, no las sexualicen, no las acosen.

¿Entonces es bueno o malo felicitarlas?

Hacerlo no tiene nada de malo, pero la conmemoración de este día no se trata de celebrar a las mujeres por ser mujeres, se trata de conmemorar lucha (que continúa en nuestros días) para que la mujer como género sea vista y tratada con igual que los hombres.

Por ello, la mejor forma de conmemorar este día, es apoyarlas en la búsqueda de mayores logros como género (educación, al voto, al trabajo) y no permitir ninguna forma de discriminación por el simple hecho de ser mujeres.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no es una celebración puesto que surge de un crimen: el asesinato de las obreras de una fábrica textil, quienes exigían derechos laborales mediante una huelga pacífica en Nueva York durante 1908.

La CNDH recomienda no hacer regalos o dar flores porque ello banaliza el sentido de la conmemoración: el acceso y ejercicio pleno de las mujeres a todos los derechos, a la igualdad, no discriminación y a una vida libre de violencia. No se felicita a la mujer "por ser mujer", como no se felicita a los hombres por "ser hombres".

