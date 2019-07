Calderón niega estar detrás de protestas de PF; exige a Durazo presentar pruebas

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, negó "categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace" de que ha organizado o está atrás de las protestas de los policías federales, y exigió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que presente las pruebas si las tiene.

"Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado, o estoy detrás de las protestas de los policías federales, en particular al presidente, pero específicamente al secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas las presente y actué en consecuencia, y si no las tienen retiren de inmediato esas calumnias", dijo mediante un video publicado en Facebook.

Pidió al presidente que escuche a los policías y les explique cuál es el plan de seguridad. "Dejen de escucharse ustedes mismo nada más y tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que ustedes tienen, y qué esperan que hagan dentro de ese plan los propios policías federales”.

Asimismo exhortó al presidente López Obrador que deje de descalificar a quienes no piensan como él, y destacó que el problema que se ha generado con la Policía Federal es porque han maltratado a los elementos, por lo cual pidió tratarlos con respeto.

"Señor presidente, nuevamente le pido, con todo respeto, que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted. Todos somos mexicanos y yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México. Ese es el problema señor presidente, ese es el problema secretario Durazo, han maltratado a los policías, y ellos están reclamando prestaciones que aseguran tienen derecho, nada más, pero nada menos, arreglen ese tema y por favor no se anden buscando pretextos o argumentos para cubrir lo que quizá pueda ser simplemente omisiones o ineficacias, o torpezas".

Calderón Hinojosa aseguró que no es justo que López Obrador diga que todos los policías federales "están echados a perder", y llamó a que renueven la PF y "construyan el sistema control de confianza que se ha venido desmantelando en los últimos años".

Por último explicó que tiene una gran admiración y respeto por los policías federales "como lo tengo por los soldados y los marinos de Mexico, como presidente me esmeré en mejorar sus condiciones de vida y familia, y más que ello siempre traté con respeto lo que ellos hacían, cuidando su patriótico trabajo, para que lo pudieran hacer en las condiciones más dignas posibles".