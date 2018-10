Yo gané, si tiene esas actas que las presente, responde Calderón a Madrazo

"Es una declaración que no tienen fundamento. Si tiene esas actas que las presente. Lo que puedo asegurar es que eso es falso”, señaló el expresidente Felipe Calderón tras la afirmación de Roberto Madrazo sobre que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales de 2006.



El político priista aseguró ayer que "en mis actas Andrés estaba arriba de Calderón (...) nunca me las pidieron" y no lo reveló “para no dinamitar la vida democrática de México”.

Al respecto, Calderón indicó que "no había controversia sobre la actas. No es cierto que ninguna acta pusiera arriba a Andrés Manuel, incluso las del PRD. Es delicada la declaración de Roberto Madrazo. Si las tiene las debería exhibir".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el político panista mencionó que esa acusación es falsa y delicada.

Reiteró que ganó "la elección del 2006, muy apretado, pero gané. Coincidían las actas del PAN con las del PRI y las del PRD. No es cierto que en las actas de nadie López Obrador estuviera arriba”.

“Ninguno de los partidos tienen actas distintas a las del INE [...] En ese tiempo invitamos a todos los partidos a que exhibieran sus actas”, agregó.

"No juzgo a Roberto Madrazo ni sus motivos, pero lo que dijo no puede ser cierto. Yo gané en todas las actas, incluidas las de Andrés Manuel. El PRD nunca alegó que hubieran ganado en las actas, querían reconteo de votos".