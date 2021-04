Félix Salgado confirma que su hija estará en encuesta para acceder a candidatura

El ex candidato de Morena Félix Salgado Macedonio confirmó que su hija Evelyn Salgado Pineda, está considerada en las encuestas que realiza el partido para designar a quien lo suplirá en la candidatura, sin embargo, resaltó que no se trata de una imposición de él, si no de un ejercicio democrático en el que el pueblo de Guerrero decidirá,

Indicó que otros nombres incluidos en la encuesta son el de la senadora Nestora Salgado , la ex alcaldesa de Atoyac, María de la luz Núñez Ramos y otras mujeres destacadas en la política, dijo el excandidato.

Salgado Macedonio apareció en un evento proselitista de la candidata a la alcaldía de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández y aclaró que a este evento acudió sin ninguna representación pues en este momento sólo es senador con licencia ya que se le mencionaba para ocupar un cargo de representación partidista pero lo rechazó.

Entrevistado al concluir el evento, sobre la posible postulación de su hija como candidata, Félix Salgado reiteró que será la Comisión Nacional de Elecciones del partido quien tome una decisión con base a los resultados de la encuesta.

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no “Juanita”. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio", anunció la hija del morenista el pasado 14 de abril en su cuenta de Facebook. Foto: Facebook | Evelyn Salgado

Insistió en que se maneja la posibilidad de imponer a su hija y acotó que sí existe la posibilidad de que ella sea designada pero no por una imposición sino por una decisión del pueblo de Guerrero.

“A mí me parece que es hasta violencia política contra género, contra una mujer, ¿por qué yo tengo imponer? Si yo quisiera imponer, entonces yo ya la hubiera impuesto y hubiera dicho es mi hija. No, me oiría muy mal”.

En caso de que su hija resulte ser la candidata, Félix Salgado dijo que la apoyará como apoya a las candidatas y los candidatos del partido. Si Evelyn Salgado es elegida “ya no sería mía, sería del pueblo y yo me sentiría tremendamente orgulloso si es ella, como si fuera cualquier otra compañera” e incluso bromeó diciendo que él se convertiría en el primer damo de Guerrero.

Finalmente dijo que aún no ha decidido si regresará al Senado de la república porque en este momento es senador con licencia y se siente muy bien representado por Saúl López Sollano.

Foto: Cuartoscuro

Cabe recordar que, el Tribunal Electoral ratificó el martes que Salgado no puede ser candidato, pues en su calidad de precandidato, incumplió con su reporte de gastos de precampaña.

Ante esto, Salgado Macedonio publicó, este jueves, en sus redes sociales un banner con una fotografía con su hija, Salgado Pineda, quien le da un beso.

La imagen está acompañada de un fragmento de un poema náhuatl que circula en Internet: “Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pueden matar nuestras raíces”.

Política Morena acuerda que sustituto de Salgado será una mujer

Evelyn Salgado, tiene poca experiencia en la función pública, pues fue directora del DIF de Acapulco y, en el mismo municipio, fue delegada en la Secretaría de la Mujer de Guerrero; también, en el pasado, intentó ser diputada bajo las siglas del PRD, pero no lo logró.

Apenas este jueves, el periodista Óscar Balderas, presentó un reportaje donde relaciona a Evelyn Salgado con un integrante del Cártel Beltrán Leyva.

En este trabajo periodístico publicado en la Revista EME EQUIS, Balderas reseña que Evelyn Salgado es nuera de Alfredo Alonso Bustamante “El Abulón”, detenido en 2016 tras ser acusado de fungir como operador financiero del crimen organizado.

De acuerdo con el periodista, el suegro de la hija de Salgado, también es señalado en el pasado, por financiar campañas de los partidos PRI y el PRD en la entidad.





➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias