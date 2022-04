Festeja Ken Salazar inversión en sureste mexicano

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, celebró este viernes la inversión de más de 300 millones de pesos de Constellation Brands en el sureste mexicano con la que se crearán dos mil empleos directos y 10 mil indirectos, ayudando a disminuir la migración ilegal.

“La embajada de Estados Unidos está orgullosa de apoyar a Constelletion Brands en su proyecto de inversión en sureste de México en Veracruz”, dijo el diplomático en una declaración difundida por la sede diplomática.

Agregó que la inversión permitirá crear 2 mil empleos directos, más de 10 mil empleos indirectos y mil 300 millones de pesos en inversiones.

“A través de la inversión estamos avanzando las prioridades en conjunto de Estados Unidos y México para abordar la prosperidad económica de Istmo y México”, agregó.

Asimismo, consideró que Constellation Brands es un ejemplo del compromiso de los Estados Unidos con el desarrollo de esta región.

Constellation Brands confirmó la construcción de una nueva planta cervecera en el puerto de Veracruz, para la cual destinará una inversión de mil 300 millones de dólares en los próximos cuatro años.

En un comunicado, la compañía dijo que formalizó está decisión en una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, así como autoridades federales, estatales y municipales.









