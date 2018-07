Fideicomiso fue utilizado para financiar a militantes de Morena, asegura INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 197 millones de pesos a Morena por irregularidades en la operación del fideicomiso “Por los demás”, creado para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre pasado, el cual fue utilizado para financiar a militantes de Morena.

La sanción fue aprobada por mayoría de 10 consejeros, el único que votó en contra fue José Roberto Ruiz Saladaña.



El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama Rendón, explicó que en la investigación se encontró que entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 hubo depósitos por 78.8 millones y retiros por 64.4 millones, la mayor parte de estas transacciones fueron realizadas por personas relacionadas con Morena y con dinero en efectivo.

Sociedad EZLN niega haber iniciado diálogo con el próximo gobierno de AMLO

El consejero Ciro Murayama añadió que que este tipo de operaciones apunta a un esquema de financiamiento paralelo que beneficio a simpatizantes, funcionarios, militantes y candidatos de Morena.

Puedes leer: AMLO rechaza que Morena utilizó recursos del fideicomiso para damnificados

“Ningún partido puede manejar dinero opaco cuya fuente no sea conocida, y solo es válido el recurso privado que aportan con plena identificación personas físicas, pero aquí ocurrió lo contrario, pues se documenta con fichas de depósitos bancarias, con pruebas plenas un modus operandi irregular para llevar dinero de origen desconocido al fideicomiso”, dijo Murayama Rendón.

En respuesta, el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte Olivares, aseguró que su partido no incurrió en ninguna irregularidad ya que el fideicomiso es particular, e incluso aseguró que había un acuerdo entre un ala del Consejo General para sacar el tema antes del 1 de julio por medio de filtraciones, y que ahora quieren sancionarlos por cuestiones políticas, no jurídicas.

Te puede interesar: Vicente Fox ya tiene nuevo trabajo, será embajador de una marca de marihuana

“Los que pensaron que debían de aguantar, tenían que ceder frente a los duros que querían que saliera el expediente antes del 1 de julio. Sabemos quiénes son, afortunadamente se les va a acabar pronto el nombramiento frente a este órgano”, aseguró.

Política Claudia Pavlovich solicita al Congreso de Sonora no discutir iniciativa de reforma al fuero constitucional

Incluso, el morensita acusó al consejero Marco Antonio Baños de ser parte de esa ala que defiende los intereses del grupo del poder que está por irse.

Después de este comentario, Baños Martínez negó los dichos de Duarte Olivares a quien acusó de tratar de intimidarlo.