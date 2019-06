Fin del drama de aranceles provoca reacciones entre políticos

Ciudad de México. - ante el anuncio del presidente Donald Trump para no grabar los productos mexicanos que se importan Estados Unidos diversos políticos mexicanos han expresado su beneplácito por esta noticia.

El presidente Trump expresó: “Me complace informarle que los Estados Unidos de América han alcanzado un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas por los EE. UU. el lunes, contra México, quedan suspendidas indefinidamente.

México, a su vez, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal que viene de México a los Estados Unidos. Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado. ¡Gracias!”, expresó el mandatario estadounidense.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

En tanto, el ex presidente mexicano Felipe Calderón dijo que, “es importante que el gobierno de México informe puntualmente lo que negoció... ¿Quién dicta la política migratoria de México? ¿Qué fue lo que acordaron? ¿Qué tiene eso que ver con el comercio?”.

Es importante que el gobierno de México informe puntualmente lo que negoció... ¿quién dicta la política migratoria de México? ¿qué fue lo que acordaron? ¿qué tiene eso que ver con el comercio? — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 8, 2019

Por su parte el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, desde su cuenta de Twitter apuntó que, ante este anuncio sobre suspender la imposición unilateral de aranceles, “expresamos nuestro beneplácito por la medida: ganaron la prudencia y el diálogo”.

Además adelantó que el Senado mexicano continuará con el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ante el anuncio del presidente #Trump sobre suspender la imposición unilateral de #aranceles, expresamos nuestro beneplácito por la medida: ganaron la prudencia y el diálogo. El @senadomexicano continuará con el proceso de ratificación del #TMEC. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 8, 2019

Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Fernando Belaunzarán expresó que: “Si Trump levantó amenaza de aranceles es porque consiguió lo que quería en el tema que le interesaba: detener migración sin papeles. Esperemos para saber qué obtuvo en concreto de López Obrador”, y cuestionó si el Ejecutivo salió ganando u “obtuvo concesiones con una amenaza endeble, jurídica y políticamente”.

Si Trump levantó amenaza de aranceles es porque consiguió lo q quería en el tema q le interesaba: detener migración sin papeles.



Esperemos para saber qué obtuvo en concreto de @lopezobrador_.



Salió ganando. Obtuvo concesiones con una amenaza endeble, jurídica y políticamente. — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) June 8, 2019 A Trump no le interesaban los aranceles sino la migración.



Tenía fuerte oposición en el Congreso y es un impuesto controvertible jurídicamente.



Pero con esa amenaza logró militarizar la frontera de México con Guatemala y otras cosas que aún no sabemos.



El triunfo es de Trump. — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) June 8, 2019

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García acusó que aunque el presidente Trump borró su primer mensaje y lo puso de nuevo, el mandatario informó antes que México que hay acuerdo para no imponer aranceles, “se acabó este drama... ¿Y El mitin en Tijuana?”, cuestionó el político neoleonés.