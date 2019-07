Firma AMLO ante notario compromiso de no reelección

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ante notario público la carta en la que se comprometió a no reelegirse, y agregó uno más en el que promete no cometer actos de corrupción.

“No me voy a aferrar a la Presidencia, tengo que hacer esto porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores [...] No les voy a dar el gusto de que me comparen con sus ídolos, eso sí calienta”, expresó durante la conferencia mañanera en referencia a las comparaciones que le han hecho con Porfirio Díaz.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente AMLO firma ante el notario público la carta en la que se compromete a no reelegirse y a no cometer actos de corrupción. “No les voy a dar el gusto de que me comparen con sus ídolos. Eso sí calienta”



Reiteró que con la revocación de mandato no pretende reelegirse y para que se tranquilicen, deja de manifiesto el compromiso sin incluir la revocación de mandato, el cual también lo puede suscribir.

López Obrador demandó que ahora, los legisladores cumplan con aprobar las iniciativas de reforma constitucionales al artículo 35, para que, además de la revocación de mandato, se aprueben las consultas ciudadanas.

Otra de las modificaciones legales que señaló como urgentes, mencionó la eliminación del fueron para los funcionarios públicos, comenzando por el Presidente de la República.

El notario que celebró la firma es Rafael Cuello de la Notaría 20 y realizó el servicio sin cobrar, indicó el Presidente.