Fiscalía debe concluir investigación contra Rosario Robles: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó que si la Fiscalía General de la República comenzó una investigación en contra de la exfuncionaria, debe ser concluida.

El mandatario reiteró que no existe una persecución política en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Asimismo recordó que él optó por el punto final y que el se sometiera a consulta, si debían ser juzgados los expresidentes por delitos de corrupción.

“Como ya el proceso está iniciado se tiene que concluir, yo sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público, como de sector privada, nada más que ya no puedo llamarles como les decía antes”, aseveró.

Insistió en que se acabaron las campañas contra chivos expiatorios y reclamó la hipocresía de la sociedad civil, la cual exigía que se estableciera el Sistema Nacional Anticorrupción, sin sancionarla como delito grave.

“Se simulaba, se exponía a chivos expiatorios, que no había una campaña de la llamada sociedad civil y de la prensa conservadora para crear el Instituto Anticorrupción, al mismo tiempo que no era grave la corrupción, ¿qué no es eso una gran farsa?”, reclamó.

Además, reiteró que el propuso el punto final para quienes operaron en las administraciones anteriores, pues no odia ni a los que le hicieron fraude electoral y ahora, la FGR goza de autonomía.

“Ni contra ellos, no odiamos, ni somos rencorosos, eso no resuelve nada, lo que estamos pensando es: ‘a ver, veamos hacia adelante, punto final y que nosotros actuemos de otra manera, con ética, con honestidad, con principios, con ideales, y que a cabo una etapa nueva’ […] Nada de consigna para afectar a nadie, pero la Fiscalía es autónoma, eso es lo que querían los conservadores, no sé por qué ahora cambian de parecer”, sostuvo.AMLO niega que hay persecución política contra Rosario Robles