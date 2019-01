Comparecerán ante Senado los 27 aspirantes a la Fiscalía General de la República

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó escuchar a las 27 personas elegibles para ocupar la Fiscalía General de la República.

Comparecerán ante la Comisión de Justicia en dos grupos: el lunes próximo 12 candidatos y el martes los otros 15, para valorarlos y poder hacer el ejercicio de selección de la lista de 10 para enviarla al Ejecutivo federal el próximo miércoles.

En conferencia de prensa, su presidente, el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena), al término de la reunión privada de los integrantes de la JCP, comentó que no es apresurado en dos días de comparecencia conocer a los candidatos aspirantes.

“Es un esfuerzo importante porque el día de hoy se iba a sacar la lista y se podría haber enviado inmediatamente, pero no, al contrario, nos detuvimos en el proceso para que los escuchemos”.

Comentó que se instruyó a la Comisión de Justicia para que los reciba, los escuche y para que puedan presentar documentos sobre su experiencia y la materia en la que se inscribieron para Fiscal General de la República.

Las comparecencias se transmitirán a través del Canal del Congreso.

Comentó el senador Monreal que la comparecencia de los 27 aspirantes “era un reclamo de ellos mismos. Entonces se les va a escuchar en la Comisión de Justicia y podrán usarse las páginas electrónicas de la misma para plantear asuntos o para expresar o acompañar elementos positivos o negativos de los candidatos para que la Comisión valore”.

Consideró en lo personal que es bueno que se les escuche, “porque era una de las exigencias. He hablado con 8 aspirantes que me han buscado aquí en la oficina. Los he recibido, hombres y mujeres y lo que pedían era eso: ser escuchados por el Senado. Y van a ser escuchados. Me parece que es una posición correcta”.

Y después de ese ejercicio, la Junta de Coordinación Política habrá de emitir una lista de 10 candidatos por lo menos para que el pleno lo apruebe el próximo miércoles y ese mismo día, pueda enviarse al Presidente de la República.

Puntualizó que las organizaciones de la sociedad civil no tienen posibilidad de participar; pero lo pueden hacer a través de los senadores.

Confió el senador Monreal que la autonomía que garantiza la Constitución, para el caso de la Fiscalía General, se lleve a cabo en la práctica por quien resulte, hombre o mujer, seleccionado por el Senado.

Admitió que no será fácil construir la mayoría calificada que se requiere para la votación de la lista de al menos 10 aspirantes. “Intentamos construirla con todos los grupos parlamentarios. No es fácil”.

Manifestó que los tres últimos días ha platicado con todos los grupos parlamentarios, con sus coordinadores. “Estoy tratando de que logremos un acuerdo y un acercamiento”, dijo a los reporteros.