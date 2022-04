Fiscalía investiga a Mario Maldonado por llamada entre Gertz Manero y Juan Ramos

A través de sus redes sociales el periodista Mario Maldonado calificó de inaúdita la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, (FGR) por supuestamente haber filtrado una grabación entre el fiscal Gertz Manero y el subprocurador Juan Ramos.

"Increíble que se me intente acusar por haber publicado en Twitter una liga de YouTube de una conversación entre los fiscales Gertz y Ramos, que difundieron también la mayoría de los medios y que es de interés periodístico", señaló en sus redes sociales.

Increíble que se me intente acusar por haber publicado en Twitter una liga de YouTube de una conversación entre los fiscales Gertz y Ramos,que difundieron también la mayoría de los medios y que es de interés periodístico.INAUDITO para la libertad de expresión y su precedente #SOS https://t.co/dCqdh2RgSd — Mario Maldonado (@MarioMal) April 27, 2022

Asi mismo, el Fiscal Especializado en Control Regional de FGR, Germán Castillo, señaló que dicha grabación, que corresponde a la llamada del fiscal Gertz con el fiscal Juan Ramos, salió desde el propio sistema de Teléfonos de México, por lo que espera la colaboración de Telmex para obtener toda la información posible, comentó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

"La grabación de la llamada del fiscal Gertz con el fiscal Juan Ramos salió desde el propio sistema de Teléfonos de México, esperemos que Telmex colabore y podamos tener toda la información" aseguró #PorLaMañana, Germán Castillo, Fiscal Especializado en Control Regional de FGR — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 27, 2022

Castillo ha señalado que ha pedido colaboración de Telcel sobre la IP desde la que se subió a internet la llamada entre el fiscal Gertz y el fiscal Juan Ramos, pero ellos respondieron que no cuentan con dicha información.

"Hay un delito entre quien grabó de manera ilegal la llamada del fiscal Gertz y quien comenzó a difundirla. El comunicador Mario "N" y la activista Nina “R”, fueron los primeros que pusieron a circular el material de manera concertada", enfatizó el fiscal.

En defensa de Maldonado, el periodista Alejandro Aguirre publicó en sus redes que era increíble que acusaran a Maldonado por algo que era del dominio público.

¿Es real que la Fiscalía acusa a @MarioMal por compartir una liga que ya existía en YouTube, y que era de interés periodístico?



¡Qué manera de buscar desviar la atención del auténtico asunto!



Seguimos tocando fondo. — Alejandro Aguirre G. (@aaguirre_g) April 27, 2022





Gertz habría pactado acuerdo con ministro de la SCJN para dejar en la cárcel a su excuñada

En una presunta llamada realizada con uno de sus colaboradores más cercanos, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero confesó haber intentado alcanzar un acuerdo con el ministro Alberto Pérez Dayán para dejar en la cárcel a su excuñada Alejandra Cuevas, a quien acusa por el presunto homicidio de su hermano Federico Gertz.

En el audio, de poco más de dos minutos de duración, se alcanzan a escuchar las voces de quien parece ser Juan Ramón López, fiscal especializado de Control Competencial, y el fiscal general, que en un punto de la llamada dice “ya se volteó completo” en alusión al ministro.

“Eso sí no tiene puta madre. Y me quiso ver la cara de pendejo y todavía me lo manda para ver si me di cuenta o no y a ver qué hago”, se escucha decir al fiscal.

Los audios fueron revelados el jueves tres de marzo, a través de la plataforma de videos Youtube, por un canal llamado “Psicoanálisis”, que fue creado ese mismo jueves y que tiene cinco videos de la llamada entre ambos fiscales.