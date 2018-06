Fiscalización de campañas electorales sigue abierta: Murayama

El proceso de fiscalización de las campañas electorales sigue abierto, por lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue sin redactar ninguno de los proyectos finales sobre los ingresos y gastos de los candidatos, aseguró el consejero Ciro Murayama Rendón.

“No hay ninguna conclusión en materia de fiscalización que ponga en riesgo la elección. Cuando digo que no hay estoy hablando del presente, no hemos hecho la fiscalización, hay 17 mil candidatos, ¿todos cumplieron? No lo sé, por qué no lo sé, porque el plazo que entreguen vence mañana, dejen que presente los informes”, dijo el también presidente de la Comisión de Fiscalización.

Estas declaraciones se dan en medio de la investigación que realiza el INE sobre el origen y destino del fideicomiso a favor de los damnificados del sismo de septiembre creado por Morena, mismo que es señalado por el PRI de haberse usado para el desvío de recursos.

El plazo para que los candidatos entreguen sus informes finales de fiscalización termina mañana 30 de junio, a partir de esa fecha, el INE los analizará para que a más tardar el 15 de agosto se emitan las resoluciones finales.

“Yo responsablemente les digo que no hay ninguna conclusión en materia de fiscalización que ponga en riesgo la elección.

Que la gente vaya a votar y lo que va a definir quién ocupa cada cargo son los sufragios”, añadió Murayama Rendón.





PIDE CÓRDOVA NO DESCONFIAR DE FUNCIONARIOS DE CASILLA

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, pidió no desconfiar en los funcionarios de casilla, pues los 1.4 millones de ciudadanos que fungirán como tales son el mejor seguro contra cualquier intento de fraude.

“No caigamos en los excesos de desconfiar en los verdaderos protagonistas de la democracia que son los ciudadanos. Las y los ciudadanos son la mejor garantía, por encima de las instituciones incluso, por encima de los actores políticos de que en México la democracia se va a recrear el próximo 1 de julio”.

Aseveró que en el INE no piden un cheque en blanco sobre la credibilidad, la vienen construyendo desde hace tres años con acciones para tener el proceso electoral mejor preparado en la historia.

Es tanta la confianza de su trabajo, añadió el consejero presidente, que todos en el INE están tranquilos por toda la labor que vienen realizando desde hace tres años para llevar a buen puerto los comicios.

Para este 1 de julio están en juego más de tres mil 400 cargos de elección, destacando la presidencia de la República, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la CdMx y la renovación del Congreso, además de miles cargos locales.