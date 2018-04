Fox se lanza otra vez contra Trump: "¿Eres el mayor macho y bad hombre en la tierra?"

Ante la decisión de Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México, el expresidente Vicente Fox ha cuestionado nuevamente la política del mandatario de estadounidense.

A través de su cuenta de Twitter compartió un mensaje en el que cuestiona la personalidad de Trump. Este se suma a los distintos tuits que le ha dedicado desde que inició su mandato en la Casa Blanca.

"Trump: sobre tu amenaza para enviar al ejército a la frontera, recuerda que el que juega con soldados de juguete, tanques y bombas, también mea en la cama por la noche. ¿Es ese tu caso o eres el más grande "macho", "mal hombre" y "más feo americano" en la tierra?", escribió.

.@realDonaldTrump, about your threat to send the army to the border, remember that he who plays with toy soldiers, tanks & bombs, also pees in bed at night. Is that your case or are you the greatest "macho", ”bad hombre” and ”ugliest american” on earth? — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 5 de abril de 2018

Las palabras de Fox llegaron a escasos minutos de que el Presidente Enrique Peña Nieto dirigiera un discurso a la nación en el que destacaba el mensaje de unión que los mexicanos han expresado ante la decisión de Trump.

Destacó el mensaje de los candidatos presidenciales y le pidió al mandatario estadounidense que los problemas de política interna que tuviera EU no fueran descargados sobre los mexicanos.