"Fracasa Evento AMLO", fake news sobre López Obrador

Este mediodía FRACASA EVENTO AMLO se volvió Trending Topic en Twitter, con el que algunos usuarios de la red social afirman que un mitin de Andrés Manuel López Obrador en Gómez Palacio, Durango, no tuvo asistencia.

La imagen y video se replicó al menos mil veces, en el que se demerita la convocatoria del candidato a la coalición Juntos Haremos Historia, durante su gira por el norte del país.

"Si así son los eventos, no me imagino como organizará los “proyectos” benéficos para Mexico. Pff FRACASA EVENTO AMLO", "Qué pena me da su caso. FRACASA EVENTO AMLO" y "FRACASA EVENTO AMLO como la vida de cualquiera que lo apoye".

Fracasa Evento AMLO porque claramente la gente sabe que son unos abusivos asquerosos pic.twitter.com/sos8FVj2w6 — Ismael (@mitokaiats) 4 de abril de 2018 FRACASA EVENTO AMLO gracias a Dios pic.twitter.com/Sa1H0ebqfW — Angie Zea (@AzKampanita) 4 de abril de 2018 FRACASA EVENTO AMLO

Un obscuro presagio para la campaña del Peje JA JA JA JA JA pic.twitter.com/fzEFuonyGo — ¡AMLO Ya Chole! (@AMLOYaChole) 4 de abril de 2018 FRACASA EVENTO AMLO fue la mafia del poder pic.twitter.com/5r0oocRcCk — TERESA 🌹 (@SoyTuMala) 4 de abril de 2018 Qué pena me da su caso. FRACASA EVENTO AMLO pic.twitter.com/zQRf1T7t1p — El Ezequiel (@El_compadree) 4 de abril de 2018

Sin embargo otros afirman que se trata de cuentas falsas.

"Toda la maquinaria del PRI para desbancar a #AMLOVE que sigue en su ascenso a la presidencia , los bots no toleran ver a sus candidato en 4o lugar" y "Los bots - lacayos PRIISTAS , en está guerra sucia vs no permitas que la calumnia y la desinformación avance".

Resistencia señores la guerra sucia es a lo que apuesta el @PRI_Nacional , defendamos nuestro derecho a la libre elección



FRACASA EVENTO AMLO#AMLOPresidente2018 pic.twitter.com/wi3dufT0Fm — Raul Aguirre (@RaulAgu92749754) 4 de abril de 2018 #FracasaEventoAMLO

Aquí las imágenes jejejej

Por mas que inventen #AMLOPresidente pic.twitter.com/PVPgeHjDdt — Chico Gutiérrez (@Chico_gtrrez) 4 de abril de 2018 #QuisieraQueTuMeDijeras PRI cuántas tortas y frutsis repartes para generar hashtags tramposos como FRACASA EVENTO AMLO

Con bots / sin bots pic.twitter.com/R7OEysCyVY — Ḉεѕαʁ Ŝαлᶗɧɘɀ (@YSomellera) 4 de abril de 2018 🤣😂 jajajajjajja FRACASA EVENTO AMLO aquí la foto y el evento real 👇🏽 pic.twitter.com/nFAXwTrMrA — Polo Benítez 🇲🇽 (@polobenitez) 4 de abril de 2018

Ante la creciente réplica de estos tuit, BuzzFeed News México ubicó las cuentas que crearon este Trending Topic, pues no era orgánico, sino creado por "bots"

En un mensaje en su cuenta de Twitter, afirmó que estos mismos usuarios han "creado tendencias por encargo", y puso un ejemplo, como el supuesto vacío en el evento de Ricardo Anaya en Celaya, Guanajuato el pasado domingo.









