“No nos amedrenta, quiere aplicar terrorismo fiscal”, responde PAN a López Obrador

En el Senado, el Grupo Parlamentario del PAN exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador respetar al Congreso de la Unión y advirtió que los adjetivos y las descalificaciones “no nos amedrentan”.

Los panistas así reaccionaron luego que en la conferencia mañanera, AMLO los criticó por presentar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no procedan las modificaciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, donde se cataloga el fraude fiscal como delincuencia organizada.

“Se creen muy vivillos, son muy influyentes, tienen muchas agarraderas. Ya se acabó eso, es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas y así se la pasaron durante todo el gobierno neoliberal, levantando la mano, oprimiendo el botón, votando para reformar leyes. Y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares, farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros, corruptos”, arremetió.

En un mensaje desde la Cámara alta, las senadoras y los senadores del PAN afirmaron que “defendemos a las familias y a los contribuyentes, ante los intentos de aplicarles medidas que consideramos terrorismo fiscal de parte del gobierno”.

“Presidente, @lopezobrador_, aún con nuestras diferencias, el Congreso merece respeto. El país no avanzará con divisiones. En el PAN estamos a favor del diálogo constructivo. Los adjetivos y descalificaciones no nos amedrentan. Defendemos a las familias y a los contribuyentes”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, en la sesión de este jueves, Xóchitl Gálvez Ruiz calificó de lamentable las declaraciones del Presidente de la República, pues descalifica los argumentos de la oposición representada en el Senado, por lo que exige respeto al trabajo legislativo y a la separación de poderes.