Frena oposición en Senado discusión y eventual aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General

Frena la oposición del PAN, PRI y PRD en el Senado, la discusión y eventual aprobación ante el Pleno, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que desaparece a la PGR y en su lugar crea la Fiscalía General de la República.

Al dictamen que, la noche anterior, fue aprobado por las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, se le dispensó la segunda lectura, pero ante la oposición que planteó más tiempo para su análisis, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, propuso trasladar el debate para mañana jueves, “y que ahora sí puedan leerlo senadoras y senadores’’.

La discusión arrancó con la postura en contra del Partido Acción Nacional, al no estar de acuerdo en el fondo y forma del documento, al tiempo que cuestionó no valorar la segunda lectura, pues ese trámite reglamentario fue dispensado, dijo el coordinador Damián Zepeda.

El priista Jorge Carlos Ramírez Marín apuntó que hay dictámenes que deberían ser revisados con la más absoluta pulcritud para ser procesados, para que sea votado como debe ser el próximo jueves.

En su oportunidad, el perredista Juan Zepeda dijo que no se puede “atropellar el proceso legislativo’’; advirtió que está el riesgo de que se judicialice y que lo “tumben los jueces’’.

A su vez, el senador Emilio Álvarez Icaza, llamó a no votar en una misma sesión la primera y segunda lectura; “llevarlo hasta el jueves por la gravedad que se discute’’, argumentó.

Frente al debate que amenazaba con crecer, el coordinador Monreal Ávila consideró que no había inconveniente para discutirlo el próximo jueves’’. Y que ahora si puedan “leerlo las senadoras y senadores’’.

Mientras el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Ramón Menchaca Salazar, dijo que quede constancia de la apertura y el diálogo de Morena, por lo que retiró su la propuesta y no procedió a la votación para dispensar la segunda lectura del documento.

Jorge Carlos Ramírez se congratuló al señalar que en política parlamentaria “cuentan más los gestos que los votos’’.

Una noche antes el documento fue dictaminado por las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, con un empate en la votación de los senadores que integran la Comisión de Justicia.

El dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

Mientras la Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos en materia de su competencia; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad; reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.