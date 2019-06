Frenan la Ley de Austeridad en el Senado

La oposición con un bloque de Morena en el Senado frenó la aprobación en comisiones de la Ley de Austeridad, esto por estar en desacuerdo de aumentar de cinco a 10 años el periodo de veda para que servidores públicos puedan trabajar en la iniciativa privada.

Durante la sesión, la oposición advirtió que aprobar la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo a 1.4 millones de burócratas, quienes no dejaron de rechazar la propuesta del Ejecutivo.

En medio de la discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta (Morena) trató de convencer a los opositores de su misma bancada, incluida Ifigenia Ibarra, con el argumento de que “era una indicación del presidente López Obrador”.

Esto no convenció a los morenistas de oposición, e incluso Ibarra refutó lo dicho por Armenta. “A mí, el señor Presidente no me ha dicho nada”, según lo hizo público el senador priista Mario Zamora (PRI), sentado a su lado.

Esto lo ratificó la morenista, quien añadió que al ser un tema delicado podía esperar hasta el lunes para meditarlo más.

SENADORES "CONTAGIADOS POR LA OPOSICIÓN"

Hay que recordar que el jueves, el presidente advirtió que varios de los senadores de Morena se estaban contagiando de la oposición por negarse a aprobar la ampliación del periodo de prohibición de burócratas para sumarse a la iniciativa privada.