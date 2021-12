Frenan plan para quitar respaldo presupuestal a centros de justicia para mujeres

Este miércoles, durante el último día de sesiones del Congreso en el senado la morenista Malú Micher Camarena planteó una iniciativa en donde los centros de justicia para mujeres, previstos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, perderían el respaldo presupuestal de la Federación y quedarían en manos de los estados.

Esto contrapone lo establecido por la Ley de Egresos, aprobada en septiembre y que incluye el presupuesto para los centros establecido por la Secretaría de Hacienda.

“Es adecuado solicitar la corrección en los términos originales del dictamen. Los estados tienen la voluntad política de enfrentarlo y atenderlo”, argumentó Micher Camarena.

Sin embargo, las bancadas del PAN y PRI señalaron que la “fe de erratas” que promovía la senadora no era más que un “truco” para cambiar la ley previamente aprobada.

“Es ilegal, no está bien, se quieren eliminar dos párrafos de una ley. Se quiere burlar la ley y se quiere pasar por la puerta de atrás como si fuera un error. Es una trampa legal”, acusó el panista Damián Zepeda Vidales.

No es fe de erratas lo que propone la senadora @MaluMicher …es FE DE RATAS 🐀



— Lilly Téllez (@LillyTellez) December 15, 2021

Asimismo, la también panista Xóchitl Gálvez propuso una reunión con el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para garantizar el financiamiento de los Centros de Atención y Justicia para las mujeres.

Por su parte, la priista Claudia Anaya afirmó que con esa intención, quedaba al descubierto que el Gobierno “no quiere invertir en las mujeres y en su protección”.

Cuando el senador Ricardo Monreal tomó la palabra en la tribuna, corrigió y a su compañera de partido Micher Camarena y aseguró que ese cambio no implicaba una “fe de erratas” y añadió que la iniciativa provenía de la Cámara de Diputados.

“Ellos quieren que nosotros modifiquemos porque Hacienda no lo permite, pero Hacienda no es parte del proceso legislativo”, afirmó el senador.

Tras eso, Monreal pidió a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, retirar la propuesta de la morenista.