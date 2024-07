Frente Cívico Nacional evaluará si Xóchitl Gálvez encabezará el nuevo partido

El Frente Cívico Nacional evaluará si Xóchitl Gálvez cuenta con el perfil para encabezar el nuevo partido que la organización está formando.

“Platiqué con ella ayer, me marcó. Vamos a tener una reunión para abordar distintos temas y seguro esto se pondrá sobre la mesa”, dijo en entrevista con El Sol de México Amado Avendaño, representante del Frente Cívico Nacional.

Avendaño adelantó que iniciarán en los próximos días una gira por los 300 distritos electorales que hay en todo el territorio nacional para realizar consultas sobre las necesidades más inmediatas de los mexicanos y saber si es necesaria una nueva fuerza política.

“Hay un rechazo grande por los partidos políticos y entonces vamos a construir una fuerza desde cero, de la nada, es tener una organización ciudadana con un brazo político y que pueda proponer un candidato en momentos electorales”, dijo Avendaño.

Los personajes de oposición que están interesados en integrarse a este nuevo partido serían: el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero y el expresidente de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo.

“Son personajes que saben lo que no se debe hacer, y cuáles son los vicios que se deben evitar y lo más importante, que se debe empezar desde la ciudadanía”, dijo Avendaño a este diario en entrevista telefónica.

En la llamada que sostuvieron Xóchitl Gálvez y el representante del Frente Cívico Nacional, se abordaron temas personales e incluso bromearon sobre las sanciones por el uso de la imagen del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la campaña presidencial y el financiamiento de las concentraciones de la Marea Rosa.

“Platicamos de varias cosas: me platicó que ella está iniciando giras de agradecimiento por el país, e incluso bromeamos un poco por lo de INE me dijo: ‘por qué vas a pagar tú, si yo ya pagué’, además me contó que fue Tribunal Electoral para ver otro asunto”, dijo Avendaño.

Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de oposición, no descartó crear un nuevo partido político con su movimiento “Xochilover’s”.

Esta semana el Frente Cívico Nacional realizará una conferencia de prensa en donde dará más detalles sobre este nuevo partido en desarrollo para hacer frente al oficialismo morenista.