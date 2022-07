Fue un error difundir investigación contra Alejandro Moreno: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, jefe del Ejecutivo federal, reconoció que la Presidencia de la República cometió un error al difundir un mensaje este fin de semana en Twitter, en el que se dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando a Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI por cometer los delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

Sobre esta publicación que posteriormente fue borrada, López Obrador dijo en su conferencia de prensa de este lunes: “Sí, fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos porque difundir eso”.

Presidencia se adelantó a la FGR este fin de semana y publicó en redes sociales que se había abierto ya una carpeta de investigación contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Sin embargo, a los pocos minutos, fue borrado el mensaje.

Justicia FGR inicia investigación contra Alito Moreno

Este lunes, López Obrador, al reconocer en su conferencia que se cometió este yerro que invade la esfera de funciones de la FGR, dijo que la Presidencia se enteró, porque “alguien filtró (la información), llegó aquí y se dio a conocer”, indicó el mandatario.

Detalló que fue decisión de Jesús Ramírez, vocero de Presidencia que se publicará el mensaje de Twitter y posteriormente también decidió borrarlo, pero matizó que fue una mujer que labora en el área de comunicación quien publicó el mensaje.

“No fue Jesús (quien publicó), pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación, bueno, fue decisión del mismo Jesús”, dijo el mandatario.

No obstante, el presidente dijo que hasta el momento, hay una investigación en el estado de Campeche en contra de Moreno Cárdenas por enriquecimiento ilícito y detalló que hasta donde tiene entendido, la Fiscalía de Campeche solicito a Migración una alerta migratoria contra Moreno Cárdenas.

Sobre este mensaje de Presidencia, Moreno Cárdenas respondió en un video en sus redes sociales que es claro que el Gobierno pretende utilizar a las instituciones del Estado mexicano para atacar a los opositores.

Moreno aseguró que irá ”hasta las últimas consecuencias” para impedir que “se politice la justicia o que se judicialice la política”, en respuesta a la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió en su contra por cinco posibles delitos.

La semana pasada, el líder priísta realizó un viaje a Europa para denunciar persecución política en su contra de parte del Gobierno de López Obrador y, a su regreso en la madrugada de este domingo, fue detenido momentáneamente por las autoridades migratorias.

Sobre esta acción, dijo que el Gobierno lo quiere intimidar y mantiene la persecución política en su contra. “A mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!”, subrayó.

La FGR confirmó tras el mensaje de Presidencia que investiga —a solicitud de las autoridades del Estado de Campeche al líder del PRI—, por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, informó Presidencia de la República.