Defensa y Marina no contrataron servicios de Pegasus: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las secretarías de las Defensa y Marina Armada de México tienen un servicio para labores de inteligencia, pero actualmente no hay contratos, ni existe relación con la empresa de espionaje Pegasus, que fue utilizada en administraciones anteriores.

“En la actualidad no hay ya contratos con estas empresas, sí hay un servicio que tiene la secretaría de la Defensa Nacional, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia, pero no con Pegasus, ya no existe relación con esta empresa, pero vamos a informar”, expresó.

Durante la conferencia de prensa matutina, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) tienen una investigación abierta sobre el programa de espionaje y que se instruyó las Fuerzas Armadas para que entreguen un informe público sobre sus actividades con los sistemas de rastreo de equipos de telecomunicación.

“Tanto la Defensa como la Marina son las que más me informan de lo que todo llevan a cabo, tienen esa buena costumbre de informar y pedir autorización para todas sus acciones, es un protocolo que cumplen de manera rigurosa; tengo diariamente un promedio de dos informes diarios, entonces nos van a entregar un informe de esto”, destacó.

El pasado 28 de junio, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que existen 31 contratos vinculados con supuestas “empresas fachada”, relacionados con la compra del software espía Pegasus, por un monto de mil 970 millones de pesos.

A pesar de que, según la funcionaria, la Secretaría de Seguridad se dio a la tarea de buscar de manera exhaustiva en archivos digitales y físicos los contratos vinculados al NSO Group, la empresa que diseñó el software espía, sólo encontró 31 contratos relacionados con la Policía Federal, Prevención y Readaptación Social, Servicio de Protección Federal, del Cisen y de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, ni la Sedena ni Marina han dado a conocer los contratos respectivos. Amnistía Internacional (AI) llamó al Gobierno mexicano a actuar de manera transparente en relación con Pegasus para revelar quiénes tomaron las decisiones de espiar a la población.

El diario The Guardian diera a conocer que al menos 50 personas cercanas a López Obrador, incluida su esposa, hijos, asistentes y un médico, están en la lista de los 15 mil números telefónicos en la mira de dependencias del gobierno mexicano para ser vigiladas por el spywere Pegasus, antes de ser electo presidente de México.

Santiago Nieto informó que en la UIF se encontró un archivo llamado “Los Maléficos” en el que López Obrador aparecía en primer lugar como "El Gallo". Además, en el archivo aparecen la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Alfonso Durazo, así como periodistas que habían sido investigados por la Unidad en administraciones anteriores.

The Guardian aclaró que el hecho de que los números de teléfono estén incluidos en la lista no significa que hay sido hackeados, pero sí muestra que los dueños eran personas de interés para quienes adquirieron a tecnología de espionaje.

Spyware, o software espía, es un término utilizado denominar a una categoría de software malicioso, o malware, que busca recopilar información de la computadora, teléfono u otro dispositivo de otra persona.

El programa puede utilizar debilidades de seguridad para hackear dispositivos con poca protección. Algunos malware son muy sofisticados y se enfocan en fallas de software que pueden permitir que se espíe incluso teléfonos nuevos con medidas de seguridad avanzadas.

La posición de NSO ha sido siempre la misma: el software tiene fines de uso para seguridad nacional e investigaciones penales; sin embargo, algunos de los datos encontrados en algunas investigaciones a nivel internacional se relacionan con delincuentes internacionales.