Gabinete de AMLO pide prudencia ante crisis migratoria en Tijuana

Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, reclamó al gobierno de Estados Unidos que la única forma de detener la migración ilegal es a través de un plan de desarrollo social para Centroamérica, y no por la violencia.

"Que nos hagan caso, es la solución que hay, no hay otra solución, no va a haber otra solución, si no hay desarrollo", reiteró Ebrard Casaubón después de una reunión exprés en la casa de transición.

Luego de que la policía fronteriza de EU disparara contra los migrantes en Tijuana y de los insistentes llamados del presidente Donald Trump para que México funja como muro de contención de la Caravana Migrante.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México dijo que no coinciden con las políticas migratorias del país vecino del norte, pero sí en que las personas tienen derecho a permanecer en sus países y no huir por necesidad.

Por lo que insistirán en que América del Norte atienda la propuesta de López Obrador, para sacar de la pobreza y erradicar la violencia en naciones como Honduras, Guatemala y El Salvador.

"Te acuerdas de la carta que le mandó Andrés, y si, no tenemos la misma forma de ver las cosas en muchos sentidos, pero sí en ese fondo, que la gente no tenga que migrar por pobreza, que no sea la migración como la estamos viviendo ahora, que la gente tenga opciones en donde vive, eso es lo que nosotros quisiéramos, es lo que estamos planteando", sostuvo.

Durante la campaña presidencial, el tabasqueño anunció que propondía a Trump una solución semejante al Plan Marshall, por el que se impulsaría el desarrollo en Centroamérica, mismo que detalló en una carta al mandatario eatadounidense, a la cual dió una respuesta positiva.

Mientras que Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, llamó a la "prudencia" a las autoridades, después de que la Secretaría de Gobernación detuvo a casi 500 centroamericanos en el norte del país.

"El llamado es permanente e invariable a todas las autoridades de distintos países y de distinto orden a conducirse en un marco de prudencia de tal manera que podamos reconducir los problemas que hoy plantea para todos la caravana migrante", demandó.

De esta manera, Ebrard Casaubón reconoció que México deberá cambiar la política restrictiva en materia de migración, a partir del 1 de diciembre.

Sin embargo, Alejandro Encinas, propuesto a la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dijo que se debe atender cuanto antes la problemática, de lo contrario, se verá afectada la relación bilateral con EU.

"Claro que afecta la relación con Estados Unidos y por eso hay que resolverlo de inmediato, no dejar que pasen los días", urgió.