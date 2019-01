Gabinete de AMLO tiene hasta mañana para hacer públicos sus bienes

Este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que mañana 30 de enero es la fecha límite para que todo su gabinete haga pública su declaración de bienes patrimoniales.

Durante la conferencia de prensa, López Obrador aseguró que quien no haga púbico su patrimonio no podrá trabajar en su administración.

Las y los funcionarios del Gobierno de México tendrán que presentar su declaración de bienes. De no hacerlo, no podrán trabajar en el Gobierno de México. "Hay una fecha límite: 30 de enero"





El que no lo haga público no puede trabajar en el Gobierno de México, tienen hasta el 30 de enero

Cabe recordar que el pasado 4 de enero, durante su conferencia mañanera, el mandatario presentó su declaración de bienes, así como los de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y dijo que los datos podrían ser consultados en cualquier momento por los ciudadanos a través de internet.

#ConferenciaPresidente | El #PresidenteDeMéxico presentó su declaración de bienes patrimoniales ante la @SFP_mx—donde se incluye el patrimonio de @BeatrizGMuller





En ese momento, López Obrador dio a conocer que recibe 108 mil 744 pesos al mes como presidente de México, y su esposa tiene un ingreso de 117 mil 500 pesos mensuales.

Ante los reporteros, que cubren las conferencias matutinas, en Palacio Nacional dijo:

Mis bienes y los de mi esposa pueden consultarlos en la página. No tengo bienes más que la Quinta en Palenque que está escriturada a nombre de mis cuatro hijos; tengo derecho a vivir en ella hasta que deje de existir.