Gabriela Cuevas renuncia al PAN y se suma a López Obrador

La senadora Gabriela Cuevas anunció su renuncia al PAN para incorporarse a Morena y apoyar a su abanderado presidencial Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que después de 23 años de militar en Acción Nacional, tomó la difícil decisión y este lunes hará formal su solicitud.

“Llegó la hora de tomar una decisión muy difícil; he sido panista desde que tenía 15 años. El PAN siempre será parte de quien soy… he conocido a personas maravillosas, he participado en la vida interna del partido; trabajé por una mejor legislación y por la comunidad de Miguel Hidalgo”, puntualizó.

Así, indicó que “de la misma forma que en el año 2000 fui parte del movimiento que logró la alternancia en la Presidencia de la República, en 2018 he decidido, con la misma convicción democrática, unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador”.

Hoy es tiempo de reconciliación, inclusión, libertades y pluralismo. Y a partir de este lunes seré senadora independiente, apuntó.

Dijo que se afilió al PAN con la decisión de transformar la realidad política y enfrentar el reto de la desigualdad. En ese momento la meta era la democratización de México, un anhelo de libertad y de justicia.

Hoy, dijo, es momento de decisiones claras, el país lo exige, mis convicciones están firmes, anhelo una vida más democráticas, más justa y más libre para México.

“Todos los que hoy tienen la esperanza de transformar la política en nuestro país, tienen mucho que hacer para que esto suceda, todos podemos ser parte de ese cambio si actuamos.

“Hoy después de 18 años de gobiernos de alternancia, lo tengo claro, no fue suficiente, no logramos cumplir con los anhelos de inclusión, pluralismo y desarrollo’’.

Gabriel Cuevas destacó que se tiene una deuda con millones de familias que no pueden esperar más, “debemos acelerar las transformaciones y construir una verdadera transición, el reto hoy es pasar de la alternancia partidista a una verdadera transición democrática’’.