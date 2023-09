García Harfuch se descarta para la Jefatura de Gobierno en CDMX; se va con Sheinbaum

Omar García Harfuch descarta ir por la Jefatura de Gobierno en CDMX y se sumará al equipo de Claudia Sheinbaum, así lo anunció en su cuenta de X, antes Twitter.

"La Dra @Claudiashein, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país", escribió en un post.

Como lo he expresado siempre, “ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas”, por está razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra @Claudiashein , quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 9, 2023

Fue la mañana de este sábado cuando el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la CDMX renunció a su cargo, así lo confirmo el jefe de Gobierno Martí Batres, en una publicación en X, antes Twitter, donde lucen juntos.

Batres informó que el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Pablo Vázquez, será quien asuma la titularidad de la instancia de seguridad capitalina.

"Hoy mismo he designado como nuevo titular de la @SSC_CDMX al Maestro Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC)", dijo el jefe de Gobierno.

Pablo Vázquez respondió por redes sociales y agradeció a la exjefa de Gobierno y al extitular de la SSC, Omar Garcia Harfuch por la oportunidad.

"Muchas gracias #JefeDeGobierno por su confianza; seguiremos trabajando para profundizar los logros de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz de nuestra ciudad. Todo mi agradecimiento también a la Dra. @Claudiashein y al Lic. @OHarfuch por la oportunidad brindada", dijo Pablo Vázquez.

|| Con información de Aabye Vargas ||