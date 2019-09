Gastaron hasta 2 mil mdp en publicidad para Reforma Educativa: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador destacó que se invirtieron hasta 2 mil millones de pesos para hacer publicidad a la "mal llamada Reforma Educativa".

Aseguró que sólo buscaban darle desprestigio a los maestros, "que no daban clases, eran revoltosos, que por eso estaba mal la educación, pero si hay atraso educativo se debe a mas factores".

El mandatario dijo que el día de ayer se aprobaron las leyes secundarias de esta Reforma Educativa, y señaló que si hubo manifestaciones es "porque todos tienen derecho a de manifestarse, pero no se puede ser rebelde sin causa".

Cabe recordar que debido a estas protestas la sesión en la Cámara de Diputados se suspendió, sin embargo, López Obrador dijo “a mí me informaron esta mañana que ya se aprobaron y si no es así no habrá mayor problema”.