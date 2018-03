Generemos confianza sobre el NAIM, responde Juan Pablo Castañón a propuestas de AMLO

GUADALAJARA.- La propuesta de que inmediatamente se revise por parte de técnicos en el tema, la sustentabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México surgió del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y será presentada a todos los candidatos, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del organismo cúpula, donde aclaró que no tienen preferencias políticas.

“No tenemos candidato y no tenemos partido político”, dijo al asegurar que la propuesta la harán a todos los candidatos,. “Revisemos si hay alguna duda técnica y si no, el compromiso es que lo apoyen. Aclaremos de una vez por todas, porque no podemos esperar hasta diciembre para dar certeza”.

Esto, luego de reunirse con Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social) por la presidencia, que en un foro ante constructores, invitó a conformar un equipo de 15 expertos, cinco de parte de la industria de la construcción, cinco del gobierno actual y cinco más de parte de su equipo de campaña, que en este caso, estaría encabezado por Javier Jiménez Espriú.

Indicó que desde marzo del año pasado se firmó un convenio para la construcción, por lo que deberán incorporarse propuestas técnicas, además, deberá tomarse en cuenta que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que genera un millón de empleos y el nuevo generaría el doble.

“Estamos seguros que con los técnicos que nos han asesorado podemos discutir y convencer a los técnicos de cualquier equipo, de todos los candidatos que tenemos una obra suficientemente sustentada”.

Dijo que en el CCE tienen “una idea clara de por dónde va el futuro de México”. Ese futuro, dijo, deberá favorecer al sur y sureste del país, para alcanzar indicadores de crecimiento del 5% anual.

Respecto al actual gobierno federal, dijo que en cinco años se han logrado cosas importantes, pero la seguridad sigue siendo el principal pendiente y consideró que al momento el presidente de la república, Enrique Peña Nieto se ha comportado a la altura de un proceso electoral y serán los empresarios los que hagan señalamientos, por lo cual, pidió no ponerles “mordaza”.