Giran orden de aprehensión contra el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez

El juez de control Luis Lozada Hernández giró una orden de aprehensión en contra del senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez por los presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, según consta en el proceso penal 151/2021.

El panista es considerado prófugo de la justicia, pues se encuentra en un hotel aledaño a la Clínica Mayo, en el condado de Jacksonville, Florida, Estados Unidos, adonde acudió supuestamente para darle seguimiento médico a un problema de su columna.

Además, de acuerdo con autoridades ministeriales, la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió apoyo a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales y a la Interpol para emitir alerta migratoria y notificación roja para la búsqueda, localización y detención del también exalcalde de Boca del Río.

Ayer, jueves 11 de julio, luego de tres inasistencias a la audiencia inicial en su contra en las Salas de Juicios Orales en Pacho Viejo, el 4 y 21 e junio, además del 5 de julio, Miguel Ángel "N" se presentó virtualmente ante el juzgador, poco después de las 14 horas.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado Gabriel Zúñiga, representante de Morena ante el OPLE, su defensa en todo momento intentó que la audiencia fuera diferida, además de que Miguel Ángel "N" argumentó y dijo no estar en buenas condiciones de salud.

La audiencia tuvo tres recesos, según por cuestiones de salud del acusado y finalmente, poco antes de las 20 horas, el juez ordenó un receso indefinido debido a que el senador electo supuestamente tuvo un dolor intenso de espalda que lo obligó a abandonar la sesión para ser atendido de urgencia en la Clínica Mayo.

Anoche también se dijo que la audiencia podría reanudarse una vez que se comprobara legalmente que Miguel Ángel "N" estuviera en mejores condiciones de salud.

Sin embargo, de acuerdo con el documento oficial, la orden de aprehensión se giró durante la madrugada de hoy en su contra.

"Toda vez que la Fiscalía solicitó orden de aprehensión en audiencia privada fundando su petición en el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de la relevancia de los hechos investigados, para evitar obstaculación, porque en la carpeta de investigación se advirtieron hechos delictuosos, por lo que pidió la Fiscalía de se conceda orden de aprehensión", se lee en el documento.

¿De qué se le acusa a Miguel Ángel "N"?

Miguel Ángel "N" fue señalado durante la jornada electoral del 2021, pues se dice que habría utilizado documentos falsos para demostrar su residencia en Veracruz y así obtener la candidatura para la alcaldía de ese municipio. Él es originario de Boca del Río.

La orden de aprehensión se dio a menos de 24 horas de la audiencia de ayer y a pesar de que su abogado José Antonio Kuri Pazos se empeñó en demostrar al juzgador documentos médicos para tratar de justificar el estado de salud de Miguel Ángel "N".

Incluso, aseguró que el también excandidato a gobernador se encuentra postrado en cama debido a causa de las secuelas que le dejó un accidente que sufrió el 7 de noviembre de 2022 cuando practicaba auto-racer en la playa de Antón Lizardo, en Alvarado, Veracruz.

Un día antes de la audiencia, la defensa de Miguel Ángel "N" solicitó el juicio de amparo número 763/2024 en busca de la suspensión de la comparecencia, sin embargo, un juez federal rechazó el recurso.

Según el abogado José Antonio Kuri Pazos, el órgano jurisdiccional también ordenó que sea la Fiscalía General del Estado la que determine cuándo podría reanudarse la audiencia | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

No podrán doblarme, dice Miguel Ángel "N"

Anoche, a través de redes sociales, Miguel Ángel "N" publicó: "Podrán dictarme orden de aprehensión, lo que no podrán nunca es doblarme".

También sostuvo que "después de acudir a la audiencia a la que fui convocado el día de hoy, me queda muy claro que no hay justicia posible en Veracruz, que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia".

"Durante toda la audiencia el juez hizo exactamente lo que le solicitó el Fiscal, en una estrategia que obviamente estuvo preparada para vincularme a proceso o dictarme orden de aprehensión, esas eran las instrucciones que habían recibido".

Recalcó que acudió a la audiencia a pesar de sus condiciones de salud, para demostrar su respeto por la Ley, su total inocencia y su interés en que se haga justicia, "pero no soy ingenuo, sabía que tomarían decisiones en mi contra".

Incluso, aseguró que son cientos de funcionarios los que han dedicado su tiempo a la tarea de encarcelarlo, para impedir que rinda protesta como Senador de la República.

