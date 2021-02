Gobernador de Tamaulipas enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y posible desafuero

No es venganza, asegura Fiscalía General de la República

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que la solicitud de desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no es “una cuestión de venganza” o “asunto político” y garantizó transparencia en el procedimiento.

"No va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que es una venganza ni de alguna cosa de tipo político. Prácticamente el juicio va a ser público, ante el congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en la investigación”, puntualizó.

Aseguró que todos los diputados podrán tener acceso a las pruebas de la investigación para ver si es procedente el desafuero contra Cabeza de Vaca.

En conferencia matinal, Gertz Manero reiteró que todos "pueden estar tranquilos de que pueden tener una visión clarísima de las pruebas".

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay persecución política contra el gobernador de Tamaulipas.

"Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza. Pero también debe de saberse, o recuerdo que he dicho que no somos tapaderas de nadie”, recalcó.

Detalló que la instrucción que tienen los servidores en el gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, "que no se tape nada, sea quien sea".

Lee aquí la información ⬇️

​