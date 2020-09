Alianza Federalista amaga con acudir a tribunales para obtener más recursos federales

Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista amagaron con acudir a tribunales si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no atiende su reclamo de asignar más recursos federales a sus estados en el presupuesto de 2021.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, demandaron al Gobierno Federal que no se les reduzca en 5.5% los recursos de las participaciones dentro del presupuesto de egresos del Gobierno de México para el 2021 y que representa dejar de percibir alrededor de 40 mil millones de pesos, según indica la propuesta que presentarán al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la que se contempla pedir un mecanismo que compense esa caída. Aunque la baja general del país es de 108 mil 521 millones de pesos.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Política Segob se compromete, a nombre del Gobierno federal, a respetar elecciones

"Nuestra propuesta es clara, los estados no pueden recibir menos recursos que el año pasada", señala el documento en el que explican que en estas entidades se genera el 69% de las exportaciones y el 34% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional "estamos los estados que somos en muchos sentidos el motor de la economía de este país", señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Todos los gobernadores respaldaron esa postura de que son las entidades que generan la riqueza del país y en donde se pagan grandes cantidades de impuestos, no están en contra de ser solidarios con las entidades que menos tienen, pero no descartan la posibilidad de recurrir antes las instancias jurídicas para hacer valer el Estado de Derecho.

"Venimos a poner sobre la mesa consideraciones que nos parecen fundamentales para que el gasto público del país pueda atender las necesidades de las entidades federativas" señaló el mandatario jalisciense y explicó que ellos proponen la creación de un fondo de estabilización para compensar la caída, que concentre recursos federales no ejercidos, de la eliminación de los fideicomisos.

Además, un fondo especial para proyectos estratégicos de infraestructura local, "clarificar los criterios de distribución territorial de los fondos de SCT, Insabi, Fotradis" para así garantizar que no haya una disminución en términos reales de los recursos.

Agregan que el presupuesto federal no trae asignaciones de recursos para los sistemas de salud estatales y "en este momento no ha habido ninguna asignación extraordinaria para ningún estado para enfrentar la emergencia sanitaria pero sí hay asignación para proyectos que no son esenciales en este momento para el país, no hay participación federal en el mantenimiento de carreteras" señaló el mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

Todos en la misma línea de que no buscan confrontación sino en una distribución justa de los recursos, por eso van con toda la intención de dialogar. Además, cuestionan qué pasará el próximo año si no se tiene el crecimiento esperado de más del 4%, si se tiene otro decremento, qué va a pasar si se vuelven a reducir los recursos.

#Entérate | Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista demandan que no se les reduzca en 5.5% los recursos de las participaciones federales dentro del presupuesto de egresos del Gobierno de México para el 2021https://t.co/Qyr0KviUam



📹 Cortesía pic.twitter.com/CwHuxsfcFm — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) September 24, 2020

Algo de lo que se elimina son los desayunos escolares, asistencia social, y aseguraron que hay claras señales de asfixiar financieramente a los estados y municipios, hay que decirlo con claridad, eso no se puede porque el dinero que la Federación nos egresa es solamente una parte y nos los regresa con los mecanismos" establecidos en los diversos fondos, por eso su lema es resistir en unidad.

La seguridad pública no puede ser rehén bajo ninguna circunstancia de disputas políticas y es por eso que le recordaron al Gobierno de la República que la colaboración entre los tres niveles de gobierno no es opcional, sino que es un deber constitucional y hay una garantía de protección federal establecida en la misma Carta Magna, indicó el mandatario de Chihuahua, Javier Corral.

Por eso califica esta decisión del Gobierno Federal "de un talante autoritario pero sobre todo con un propósito vengativo contra el pueblo y el Gobierno de Chihuahua por la postura del tema del agua" y demanda que se desmilitarice este tema porque es lo que ha aumentado la molestia social y rechaza las versiones en las que dicen que él habló mal de la Guardia Nacional, al contrario todos los gobernadores refrendaron su apoyo y reconocimiento a esos elementos.