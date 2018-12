Que AMLO dé la cara, exigen gobernadores

La pugna de los gobernadores por recibir mayores recursos de la Federación, luego de la presentación del Presupuesto de Egresos 2019, atraviesa por una escalada en las declaraciones de los mandatarios estatales en contra del Gobierno de la República.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador dar la cara y resolver él mismo el problema del recorte presupuestal a estados y municipios, al sentenciar que “ir a la Comisión de Presupuesto y nada es lo mismo”. Acusó que el gobierno federal no tiene la información necesaria para tomar decisiones y sentenció que “la opinión de gobernadores y alcaldes del país les importa muy poco”.

Cuestionó además que la Federación esté utilizando el tema del presupuesto como un ejercicio de presión política para que diputados voten a favor de reformas como la aprobación de la Guardia Nacional, revocación de mandato, prisión preventiva, etc.

“Lo que no se puede es hacer un ejercicio de canje de favores, no estamos pidiendo nos hagan el favor con el presupuesto, pedimos justicia para Jalisco y lo digo desde ahorita: diputados de Jalisco, en especial la fracción de MC y tienen todo mi respaldo, no cambiarán su voto a cambio de presupuesto”, puntualizó.

PREOCUPAN CAMPO, SALUD Y RAMO 23

Los gobernadores de Querétaro, Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala, en un tono menos enérgico, expresaron su preocupación por los recortes al campo y la desaparición de los recursos del Ramo 23, una partida que cuenta con fondos especiales paras las entidades y municipios.

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, expresó que si bien el Ramo 23 es una partida que presentó vicios y dificultades de operación, la solución a esos defectos no es su desaparición, por lo que consideró que así como se rectificó en el presupuesto a universidades públicas, se debe hacer en las demandas ciudadanas de las entidades.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que su entidad verá afectada su recaudación con la reducción del IVA e ISR en la frontera. El mandatario expresó su preocupación por la intención de la Federación de quitar a los estados el Fondo Minero, el Fondo Metropolitano y también el Ramo 23, que frenarían el desarrollo regional.

El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, señaló que Guanajuato se verá afectado en varios rubros, por ejemplo el campo, que solo podrá ejercer 130 millones de pesos de los 260 millones de pesos que recibía. Dijo que pedirá a los 83 legisladores federales del Partido Acción Nacional

(PAN) que presionen en la Cámara de Diputados para ver qué modificaciones pueden hacerse a la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues dijo que como está la mayoría de los estados resultaron perjudicados.

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, dijo estar preocupado en el ámbito del campo porque la reducción es de aproximadamente 55%, mientras en proyectos hidráulicos la Comisión Nacional del Agua tendría una reducción de más de 60%.

